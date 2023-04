Trotz Bürgerprotest: Umstrittene Ampel an der Dorfstraße kommt

Von: Ursula Löschau

Die umstrittene Ampel am „Breiter Weg“ hat nun doch grünes Licht bekommen. Droht deswegen nun Ärger auf der Bürgerversammlung?

Obermenzing ‒ Die Ampel, die Fußgängern und Radfahrern auf Höhe der Dorfstraße sicher über die Pippinger Straße helfen soll, kommt. Der Ampelmast an der Straße Breiter Weg steht schon. Laut Mobilitätsreferat (MOR) wurde der Standort dahingehend optimiert, dass weder landwirtschaftliche Fahrzeuge noch der Transport des Maibaums behindert würden.

Dies „scheint die bislang vorgetragenen Einwände der Landwirtschaft und des Burschenvereins Obermenzing vollständig zu berücksichtigen“, teilt das MOR dem örtlichen BA mit. Die Ampel werde nur auf Anforderung betrieben und sei so programmiert, dass die Auswirkungen auf den Verkehrsfluss auf der Pippinger Straße als „geringfügig“ erachtet würden.

BA-Chef Frieder Vogelsgesang (CSU) rechnet damit, dass die umstrittene Anlage auch Thema bei der Bürgerversammlung am Dienstag, 25. April, sein wird. MOR-Vertreter stünden dort für Auskünfte auch zu diesem Thema bereit.

Bürgerversammlung für Obermenzing

Die Bürgerversammlung für Obermenzing findet am Dienstag, 25. April, ab 19 Uhr in der Aula der Grundschule an der Grandlstraße 5 statt. Die Leitung übernimmt Stadtrat Christian Müller (SPD). Zu Beginn informieren er und der BA-Vorsitzende Frieder Vogelsgesang (CSU) über wichtige Themen im Stadtbezirk.

Dazu zählen: das Planungsgebiet Paul-Gerhardt-Allee (S-Bahn-Haltepunkt Berduxstraße, Eggenfabrik), das Neubaugebiet Dreilingsweg (städtebaulicher Wettbewerb, Neubau Gymnasium, Erweiterung der Grundschule Schäferwiese), die Schul- und Feuerwachen-Planung an der Weinschenkstraße und Bauseweinallee sowie die Einrichtung für wohnungslose Familien an der Bauseweinallee 8. Vorab gibt es von 18 bis 19 Uhr eine Bürgersprechstunde.