SPD und Grüne werfen drei BA-Mitgliedern ein undemokratisches Handeln vor – erneutes Votum für Standort am Betzenweg

Von: Andreas Schwarzbauer

Angespannte Stimmung: Bürger verhindern den Ampel-Bau an der Dorfstraße. © privat

Der Streit um den Ampelbau an der Pippinger Straße in Obermenzing geht in die nächste Runde. Nun werden BA-Mitglieder beschuldigt, den Bau verhindert zu haben.

Obermenzing ‒ Die Mehrheit im Bezirksausschuss Pasing-Obermenzing distanziert sich vom Verhalten dreier seiner Mitglieder. Anwohner hatten Mitte März die Installation einer Ampel an der Kreuzung Pippinger/Dorfstraße/Breiter Weg verhindert. Auch Christa Stock (FDP), Winfried Kaum und Georg Angermair (beide CSU) waren dabei vor Ort. Grüne und SPD werfen den drei Gremiumsmitgliedern nun vor, durch ihr Handeln den Eindruck erweckt zu haben, „die Verhinderung der Baumaßnahme zu unterstützen“.

Christa Stock © Ursula Löschau

Sie hätten stattdessen auf die Beteiligten moderierend oder deeskalierend einwirken müssen, heißt es in einer Stellungnahme, welche die beiden Fraktionen bei der jüngsten BA-­Sitzung zur Abstimmung stellten. „Die Mitarbeiter des Baureferats hätten unterstützt werden müssen, ihre Arbeit vor Ort wie geplant durchführen zu können.“

Denn der BA habe der Ampel an dieser Kreuzung nach intensiver Diskussion mehrheitlich zugestimmt. „Es ist nun mal Grundlage eines demokratischen Prozesses, Entscheidungen auch dann zu akzeptieren, wenn diese nicht der eigenen Meinung entsprechen.“ SPD und Grüne forderten Stock, Angermair und Kaum daher auf, sich beim Baureferat zu entschuldigen.



Streit um Ampelbau: Kritik an BA-Mitgliedern

Die drei Kritisierten zeigten sich empört. Er komme sich vor wie „vor einem Tribunal des sozialistischen Studentenbundes“, meinte Kaum. „Keiner von uns hat die Stimmung angeheizt. Wir haben die Bauarbeiter weder aktiv noch passiv behindert. Ich bin zu den Leuten gegangen und habe versucht, zu deeskalieren“, sagte er. Stock wiederum warf ein, dass dies gar nicht notwendig gewesen sei. „Es gab keine Eskalation.“

Beide kritisierten, dass Grüne und SPD die Situation überhaupt nicht beurteilen könnten, da sie nicht dabei gewesen wären. Sie wolle sich zudem nicht vorschreiben lassen, wo sie hingehen dürfe, ergänzte Stock. Unterstützung erhielt sie von BA-Chef Frieder Vogelsgesang (CSU): „Selbstverständlich gehe ich an Orte, an denen die Themen sind, die die Leute bewegen. Das ist unser Job.“



Grünen-Sprecherin Ingrid Standl wollte dies auch niemanden verbieten, aber: „Es geht darum, dass sie nicht mäßigend eingeschritten sind.“ Grundlage für die Stellungnahme, die mit Stimmen von SPD und Grünen verabschiedet wurde, war ein Schreiben des Baureferats zu den Vorkommnissen während der geplanten Aufstellung der Ampel.



Ingrid Standl © privat

Streit um Ampelbau: Alternativstandort wieder im Rennen?

Wie sehr das Thema die Obermenzinger bewegt, sah man schon daran, dass viele Anwohner zur jüngsten BA-Sitzung gekommen waren. Sie warben nochmals für den Standort am Betzenweg. Ähnlich wie an der Kreuzung Von-Kahr-/Eversbuschstraße könnte die Stadt die Ampel an einem bereits vorhandenen Lichtmast anbringen, lautet ein Vorschlag.

Grundsätzlich würde auch der BA diese Variante vorziehen. Das bekräftigte das Gremium – unabhängig von der Kollegenschelte – jetzt nochmals einstimmig. Lediglich für den Fall, dass eine Ampel am Betzenweg nicht möglich sein sollte, sprachen sich die Viertelpolitiker für die Lösung an der Dorfstraße aus – und auch nur unter Bedingungen.

„Sie muss auf öffentlichem Grund stehen. Außerdem müssen landwirtschaftliche Fahrzeuge mit Anhängern, Müllautos, Rettungsfahrzeuge und die Feuerwehr ungehindert zu- und abfahren können“, erklärte Maria Osterhuber-Völkl (CSU). Ebenso müsse die Anfahrt des Maibaums auf den Platz vor dem „Alten Wirt“ gewährleistet sein. Zudem dürfe die Linde dort nicht beeinträchtigt werden.

Kritik vom Referat Von „massiven Protesten“ gegen die Ampel spricht das Baureferat. Unter den Maßnahmengegnern seien auch zwei BA-Mitglieder und ein Stadtrat gewesen. „Die Stimmung war äußerst aufgeladen und teils sehr emotional.“ Die Situation habe vor Ort nicht geklärt werden können. Das Mobilitätsreferat soll nun die rechtlichen Voraussetzungen für die Durchsetzung der Installation klären.

