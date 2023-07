25 Jahre ASZ Obermenzing: Fest am Donnerstag, 6. Juli – Herausforderungen nach dem „Corona-Knick“

Von: Ursula Löschau

ASZ-Leiter Tobias Deger mit Mitgliedern dreier Gruppen, die sich seit 25 Jahren an der Packenreiterstraße treffen. © Ursula Löschau

Das ASZ Obermenzing feiert seinen 25. Geburtstag mit einem kleinen Fest. Nach wie vor kämpft die Einrichtung um den Erhalt analoger Angebote und um Personal...

Obermenzing ‒ Brunhilde Arlt (77) organisiert gerne Ausflüge. Anna Maria Kugler (57) liebt Musik und leitet seit 25 Jahren die „Obermenzinger Lerchen“. Für Lydia Böhm (65) ist malen das Schönste – am liebsten in ihrer Malgruppe, die sich jetzt seit 25 Jahren im ASZ Obermenzing an der Packenreiterstraße 48 trifft. Die Hobbykünstler gehören – wie der Chor und die Ausflügler – zu Nutzern der ersten Stunde. Denn das dortige ASZ feiert heuer sein 25-jähriges Bestehen und lädt am Donnerstag, 6. Juli, ab 13.45 Uhr zum Fest ein.

Seit der Eröffnung 1998 erfüllt es für die Besucher zwei wesentliche Funktionen: „Es bietet den Rahmen für gemeinsame Aktivitäten und daraus entstehen enge Freundschaften“, fasst Böhm zusammen. „Es ist unsere gute Stube“, ergänzt Kugler. Die etwa 20 „Lerchen“ im Durchschnittsalter von 80 Jahren treffen sich dort jeden Mittwoch von 9 bis 10 Uhr. Einige hätten das ASZ ohne den Chor nie kennengelernt. „Ich dachte vorher, das ist ein Altersheim“, sagt eine der Sängerinnen.



Fest im ASZ Obermenzing: Weiterhin analoge Angebote für Senioren

Besucher und Gruppenleiter, die sich dort seit bis zu 25 Jahren engagieren, gebe es noch einige, freut sich der Leiter Tobias Deger. Vor allem, weil dies in Zukunft immer seltener werde. Neben dem Fachkräftemangel im sozialen Bereich werde es auch immer schwieriger, Ehrenamtliche für eine längerfristige Tätigkeit zu gewinnen, erklärt Deger.



Gleichzeitig steht er vor der Herausforderung, „die Leute wiederzuholen, die uns im Corona-Knick weggebrochen sind“. Vor der Pandemie sei das Angebot stärker kursorientiert gewesen. Bei den Nachmittagsveranstaltungen hätten sich die Besucherzahlen auf jetzt durchschnittlich neun fast halbiert. Dabei weiß Deger, wie wichtig die ASZ als „analoge Anlaufstellen“ nach wie vor sind. „Die Angst der Senioren, durch die Digitalisierung abgehängt zu werden, ist groß.“

Zahlen und Fakten Das ASZ Obermenzing hält Bildungsangebote und Versorgungsleistungen wie dreimal wöchentlich den sozialen Mittagstisch mit bis zu 20 Stammgästen, Rikschafahrten, Wanderungen sowie kreative Angebote vor – insgesamt 22 Kurse mit je neun bis elf Teilnehmern. Zudem gibt es zwei Tagesbetreuungsgruppen für Demenzerkrankte und eine Gruppe für Senioren mit seelischen Erkrankungen. Das Team besteht aus vier sozialpädagogischen sowie zwei hauswirtschaftlichen Fachkräften, einer Bundesfreiwilligen sowie einer Verwaltungsfachkraft. Zudem engagieren sich zwölf Seniorenbegleiter sowie 30 Ehrenamtliche.

