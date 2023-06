Hinter den Kulissen: wie historische Gläser der Blutenburg-Kapelle restauriert werden

Teilen

Ein Blick in die Werkstatt: Hier werden mit speziellen Mitteln die 526 Jahre alten Fenster restauriert. © Patricia Stücher

Die Gläser der Blutenburg-Kapelle werden aktuell aufwändig gereinigt und auf Schäden untersucht. Wie Restauratoren mit solch historischen Gläsern arbeiten:

Obermenzing ‒ Mit einem filigranen Skalpell trägt Restauratorin Hanna Pohle von der Hofglasmalerei „Gustav van Treeck“ die Korrosionsschicht von den 526 Jahre alten Fenster der Schlosskapelle Blutenburg ab. „Mir macht die Arbeit viel Spaß, da es eine Kombination aus mehreren Handwerkstechniken ist“, sagt sie. Insgesamt acht historische Glaskunstwerke aus 1497 lässt die Bürgervereinigung Obermenzing derzeit in der Münchner Fachwerkstatt erneuern. Kostenpunkt: 46 000 Euro. Umfangreiche Vorarbeiten fanden bereits 2022 statt.

Bevor Hanna Pohle loslegt, werden alle Schäden dokumentiert. © Patricia Stücher

„Wir haben uns für die Firma entschieden, weil diese am wirtschaftlichsten ist und sie auch schon das Musterfenster neu gestalteten“, sagt Martin Bosch von der Bayerischen Schlösserverwaltung. Doch worauf muss Pohle bei der Restaurierung solch historischer Kunstschätze achten? „Es ist wichtig, dass man die richtigen Materialien verwendet und natürlich, dass man so viel wie möglich vom Original erhält“, erklärt sie. Die Reinigung erfolgt sowohl durch einen Staubsauger als auch mit einer Ethanol- und Wassermischung.



Restaurierung der Gläser der Blutenburg-Kapelle: Gläser mit Besonderheit

Teilweise seien die Verschmutzungen sehr stark ausgeprägt, sodass man die Korrosion nicht vollends entfernen kann. „Natürlich könnte ich auch stärkere Lösemittel verwenden, dann kann es aber passieren, dass die Glasmalereien zerstört werden“, sagt Pohle. Um möglichst viel zu erhalten, ersetzt sie bei kleinen Sprüngen auch nicht die komplette Scheibe, sondern klebt den Riss. Außerdem werden Mängel an den Bleistreben mittels Weichlöten repariert. So werden die kaputten Stellen bei niedriger Temperatur wieder verbunden.



Der richtige Kompromiss zwischen Erhaltung der Originalstruktur und Ausbesserung und Reinigung muss gefunden werden - deshalb können nicht alle Dreckreste entfernt werden. © Patricia Stücher

„Ich habe schon alle Fenster gereinigt und werde jetzt die weiteren Schäden beheben“, erklärt Pohle. Bei der Restaurierung hilft gutes Licht, das von unten das Motiv anstrahlt.



Wenn das Glas von unten angeleuchtet wird, hilft das bei den Restaurierungsarbeiten. © Patricia Stücher

„Was die Gläser besonders macht, ist die integrierte Alarmsicherung, so etwas habe ich noch nie gesehen“, sagt die Restauratorin. Diese wurde erstmals bei einer Überarbeitung in den 70er-Jahren entdeckt. Wann sie angebracht wurde, ist aber unklar. „Jedes Fenster hat im Messingrahmen eine Drahtleitung, die als Alarmanlage konzipiert wurde“, ergänzt Pohle. Auch diese wird erneuert, jedoch von einem weiteren Spezialisten.

Restaurierung der Gläser der Blutenburg-Kapelle: Mehr Spenden benötigt

Wenn alle Arbeiten fertig sind, werden noch Kunsthistoriker die 526 Jahre alten Glasscheiben untersuchen. Dabei geht es um die Dokumentation, aus welchem Jahr die einzelnen Bestände stammen und welchen Wert diese haben. „Die Frage nach dem materiellen Wert kann derzeit nicht wirklich qualifiziert beantwortet werden“, sagt Bosch. Als grobe Hausnummer könne man einen mittleren sechsstelligen Betrag annehmen. Wenn all das erfolgt ist, werden die Fenster im Herbst wieder an ihren Platz in der Schlosskapelle Blutenburg montiert.



Mit unterschiedlichen Werkzeugen reinigen die Restauratoren die Gläser und arbeiten kleine Fehler aus. © Patricia Stücher

„Bis dahin müssen jedoch auch noch Spenden von 20 000 Euro zusammen kommen“, sagt Frieder Vogelsgesang, der Initiator des Projekts und Vorsitzende der Bürgervereinigung Obermenzing. Die Kosten haben sich nämlich erhöht. Anfangs waren die Arbeiten für 35 000 Euro geplant, doch die Marktpreise sind gestiegen, sodass die Restaurierung um 11 000 Euro teurer wird. „Es haben sich zwar schon viele Vereine und Bürger beteiligt, trotzdem sind wir erst bei 28 000 Euro.“

Patricia Stücher

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.