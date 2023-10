Verhandlungen für Feuerwehr-Standort laut Stadt „auf einem guten Weg“

Von: Ursula Löschau

Laut Polizei haben 150 bis 170 Menschen an der Demonstration teilgenommen. © Ursula Löschau

Für einen Erhalt der Erdbeerwiese, und die Erweiterung des Würmparks, demonstrierten viele Bürger. Nun sind die Bezirksausschüsse am Zug...

Obermenzing ‒ Die neue Feuerwache am Pasinger Heuweg bauen, die Grundschule vom Campus an der Pfarrer-Grimm-Straße auf das Gelände des SV Untermenzing verlagern und mit maximal einem Spielfeld auf die Grünfläche an der Weinschenkstraße ausweichen: Das ist der Plan der Bürgerinitiative Grünes Obermenzing, mit dem die sogenannte Erdbeeerwiese von Bebauung freigehalten und zum Würm-Landschaftspark ausgebaut werden soll.

Demo für Würmpark: Bezirksausschüsse am Zug

Dafür setzten sich Vertreter der Initiative sowie der Freunde Obermenzings und des Menzinger Grünflächenvereins am Freitag bei einer Kundgebung vor Ort ein. Nach Schätzungen der Polizei waren 150 bis 170 Teilnehmer dem Aufruf gefolgt. Sie zogen zu Trillerpfeifen-Klängen entlang der besagten Wiese und verliehen ihren Forderungen lautstark Nachdruck.



Andreas Ellmaier vom Grünflächenverein spricht. © Ursula Löschau

Ob dieser Plan aufgeht, steht und fällt mit der Verfügbarkeit eines geeigneten Alternativstandorts für die Feuerwache. Die betroffenen Bezirksausschüsse Pasing-Obermenzing und Allach-Untermenzing halten beide das Areal am Pasinger Heuweg ebenfalls für besser geeignet als die Sportanlage an der Professor-Eichmann-Straße. Das Kommunalreferat wurde mit entsprechenden Bemühungen beauftragt und erklärt auf Hallo-Anfrage: „Die Erwerbsverhandlungen sind auf einem guten Weg.“

