150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Obermenzing – Fest am 14. und 15. Juli für den ganzen Stadtteil

© Kegel Der aktuelle Fuhrpark der Obermenzinger Feuerwehr.

Die Freiwillige Feuerwehr Obermenzing feiert ihr 150. Jubiläum - und zwar mit dem ganzen Stadtteil. Alle Infos zur großen Feier und zur Feuerwache:

Obermenzing ‒ Unterstützung für Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind, Bereitschaft während der Spiele der Fußball-EM 2021 in München oder Einsätze beim Schneechaos 2019 in Berchtesgaden: Die Freiwillige Feuerwehr (FFW) Obermenzing hat allein in jüngster Vergangenheit – neben durchschnittlich 130 Alarmen im Jahr – viel Außergewöhnliches geleistet. Jetzt wird die 150-jährige Vereinsgeschichte um ein weiteres Kapitel ergänzt: Am Freitag, 14., und Samstag, 15. Juli, laden die Floriansjünger den Stadtteil zum Jubiläumsfest zu sich an den Zehentstadelweg 4 ein.

150 Jahre FFW Obermenzing: Veränderungen absehbar

Dort steht das Gerätehaus der 1873 gegründeten Freiwilligen Feuerwehr seit 1926. 1977/78 wurde es umgebaut und um Unterrichts- sowie Sozialräume erweitert. 1998/99 entstand in Eigenleistung eine neue Halle, die bis heute drei sogenannte Fahrzeuggassen bietet. Blickt der jetzige Kommandant Lars Siemers in die Zukunft, prognostiziert er: „In den nächsten zehn Jahren wird sich am Standort etwas verändern müssen.“

Gerätehaus und neue Fahrzeughalle (re. im Bild) bei deren Einweihung im Juli 1999.

Der Grund: „Pasing-Obermenzing wächst. Die Bewohner- und die Einsatzzahlen steigen.“ Sein Stellvertreter Johannes Maurer erklärt: Vor fünf Jahren habe die Zahl der Alarme noch unter 100 im Jahr gelegen, jetzt seien es im Schnitt 130, bei schweren Unwetterfällen 160. Und Letztere nähmen deutlich zu, betont Michael Hanslik. Die Obermenzinger Wehr ist dann besonders stark gefragt, denn sie verfügt im Rahmen der bayernweiten Katastrophenschutzhilfe seit 2017 über einen speziellen „Gerätewagen Hochwasser“.



150 Jahre FFW Obermenzing: Infos zur Feier

Zum Glück habe der Verein in den vergangenen Jahren auch Mitglieder dazugewonnen, freut sich der Kommandant. Die FFW Obermenzing zählt im Jubiläumsjahr 46 aktive Feuerwehrleute, davon zwölf Frauen, und insgesamt rund 200 Fördervereinsmitglieder. „In den letzten 25 Jahren waren es nicht so viele Aktive, im Schnitt maximal 35“, sagt Siemers.

Wilhelm Kegel (Vereinsarchivar), Matthias Stangl (Vorsitzender Förderverein), Johannes Maurer (stellvertretender Kommandant), Lars Siemers (Kommandant) und Michael Hanslik (Festausschuss).

„Anders als manch andere Feuerwehr haben wir während der Corona-Pandemie Mitglieder dazubekommen, anstatt welche zu verlieren“, fügt er stolz hinzu. Auch beim Frauenanteil liege die Abteilung im münchenweiten Vergleich an der Spitze. „Frauen in der Feuerwehr gehören für uns zur Normalität“, stellt der Kommandant fest.



Die Jubiläumsfeier beginnt am Freitag, 14. Juli, mit einer „Langen Nacht der Feuerwehr“. Von 16 bis 22 Uhr gibt es ein buntes Familienprogramm. Am Samstag, 15. Juli, startet um 9 Uhr ein Festzug mit bis zu 200 Teilnehmern zur Blutenburg, wo ein ökumenischer Gottesdienst stattfindet. Weiter geht das Fest ab 13 Uhr am Zehentstadelweg mit Musik, Vorführungen und vielem mehr.

