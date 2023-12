An der Barystraße stehen die Autos auf dem Bürgersteig – BA uneinig über Sanktionen

Von: Andreas Schwarzbauer

An der Barystraße parken Autos teilweise auf dem Gehweg. Der BA will das ändern. © Andreas Schwarzbauer

An der Obermenzinger Barystraße häufen sich die Fälle des Gehwegparkens. Im BA wurde nun darüber debattiert, ob das Parken zukünftig härter geahndet werden soll:

Obermenzing – Der Bezirksausschuss war sich nicht einig, ob das Gehwegparken in der Barystraße in Obermenzing weiter geduldet werden soll. Eine Bürgerin hatte es kritisiert und dort einen verkehrsberuhigten Bereich gefordert. Das hatte das Mobilitätsreferat abgelehnt: Die Unfallzahlen auf der Barystraße seien unauffällig und eine Umgestaltung sei aufwändig. Zudem würden in einem verkehrsberuhigten Bereich viele Stellplätze wegfallen.

Verweis auf andere Teile Münchens

Der zuständige Unterausschuss Bau konnte diese Argumente nachvollziehen, bat aber darum, künftig zumindest das Gehwegparken konsequent zu ahnden. Sven Wackermann (CSU) sprach sich bei der Sitzung des Vollgremiums aber für eine entspanntere Haltung aus: „Wenn der Gehweg breit genug ist, ist es doch in Ordnung. Nur, wenn man mit dem Kinderwagen oder Rollstuhl nicht durchkommt, sollten Strafzettel verteilt werden.“ Er verwies auf das Österreicher-Viertel. Dort ahndete die Polizei das Gehwegparken zuletzt verstärkt und die Anwohner protestierten dagegen.

Die Barystraße sei damit überhaupt nicht vergleichbar, meinte Andreas Bergmann (Grüne). Sie sei bei Weitem nicht so dicht besiedelt und es gebe große Grundstücke mit Garagen. Im Österreicher-Viertel dagegen fehlten private Parkmöglichkeiten. Darüber hinaus habe die Barystraße einen Querschnitt von elf Metern.

„Bei dieser Breite muss man nicht auf dem Gehweg parken. Auch wenn die Autos komplett auf der Fahrbahn stehen, kommt man noch super durch“, meinte Bergmann. Die Fahrer parkten außerdem nicht immer so auf den Gehwegen, dass Rollstuhlfahrer und Kinderwagen noch genügend Platz hätten. „Es hat schließlich Beschwerden gegeben.“

Mehrheit will Ahndungen

Es sei nur ein einziges Bürgerschreiben gewesen, entgegnete Frieder Vogelsgesang (CSU). Er verwies zudem darauf, dass auch die Polizei an unproblematischen Stellen Gehwegparken toleriere. Die Barystraße hält er für einen solchen Fall.

Constanze Söllner-Schaar (SPD) wiederum sah das anders: „Es nimmt mittlerweile überhand, dass die Bürgersteige voll mit Autos sind. Man weiß als Fußgänger gar nicht mehr, wie man vorbeikommen soll und begibt sich in Gefahr, weil man auf der Fahrbahn laufen muss.“ Die Mehrheit im Gremium sah das ähnlich und sprach sich gegen Stimmen der CSU und FW dafür aus, dass die Polizei das Gehwegparken auf der Barystraße verstärkt ahnden soll.

