Bürgerversammlung stimmt für zentralen Ort der Begegnung – „Runder Tisch Obermenzing“ soll auch Vereine einbeziehen

Von: Ursula Löschau

Irmgard Greis schlägt die Pavillons im Durchblickpark für ein Jugend- und Bürgerzentrum vor. Sie seien zentral gelegen und doch weit genug von Häusern entfernt. © Ursula Löschau

Ein Ort des Treffens - für Jung und Alt. Dieser fehlt in Obermenzing und soll nun endlich verwirklicht werden. Wo dieses Zentrum entstehen könnte:

Obermenzing ‒ Ein Stadtteil mit rund 30 000 Einwohnern – aber kein Zentrum, wo sich Jung und Alt treffen können: Das ist für Obermenzingerinnen wie Irmgard Greis und Franziska Miroschnikoff weder nachvollziehbar noch akzeptabel und sollte geändert werden. Beide nutzten die jüngste Bürgerversammlung, um für ein entsprechendes bürgerschaftliches Angebot zu werben – und sie bekamen viel Zustimmung dafür.

Irmgard Greis © Ursula Löschau

„Wir wissen alle, dass der Mensch Gemeinschaft, Kontakt und Zugehörigkeit braucht. Einsamkeit macht krank“, sagt Irmgard Greis, die sich jahrelang ehrenamtlich in der Telefonseelsorge engagiert hat. Ihr Antrag hat ein gemeinsames Jugend- und Bürgerzentrum zum Ziel. Als Standort scheinen ihr die Schulpavillons an der Grandlstraße geeignet. „Aber auch eine andere Möglichkeit ist willkommen. Sie muss nur ortsnah sein“, sagt sie.



Jugend- und Bürgerzentrum für Obermenzing: Temporäre Genehmigung

Für die Vorsitzende des Vereins Freunde Obermenzings, Franziska Miroschnikoff, wäre das Umfeld von Schulen und Kirche an der Grandlstraße ebenfalls „ein idealer Platz“ für ein Ortszentrum „im Sinne eines Begegnungsraumes“. Sie will, dass schnellstmöglich ein „Runder Tisch Obermenzing“ organisiert wird. An diesem sollen Bürger und Vereine des Stadtteils nach dem städtischen Modell „Bürger gestalten ihre Stadt“ an der Planung einer solchen sozialen Ortsmitte beteiligt werden.



Bislang sind die Pavillons im geschützten Durchblickpark nur temporär genehmigt. Wegen des Raumbedarfs sowohl der Grandlschule als auch weiterer Kinderbetreuungseinrichtungen im Stadtteil wurde die Ausnahmegenehmigung für die Anlage aber schon mehrfach verlängert.

