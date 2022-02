Zweifel am Kreisjugendring - ist der Träger schuld an der Kindergarten-Schließung?

Von: Ursula Löschau

Eltern und Lokalpolitiker hoffen noch auf eine Lösung für den Kindergarten an der Schäferwiese. © Ursula Löschau

Scharfe Kritik am Kreisjugendring: Einige Viertelpolitiker sprachen sich nun gegen die bevorstehende Schließung des Kindergartens an der Schäferwiese aus.

Obermenzing - Die Stadt soll über einen anderen Träger für den Kindergarten an der Schäferwiese nachdenken – das regte der Bezirksausschuss Pasing-Obermenzing bei seiner jüngsten Sitzung an. Das Gremium zeigte sich dort sehr verärgert über die angekündigte Schließung der Einrichtung. Der Kreisjugendring (KJR) hatte am 19. Januar angekündigt, dass er den Kindergarten ab 1. März wegen Personalmangels schließen müsse. Die Eltern wollen dies um jeden Preis verhindern und hatten unter anderem angeboten, selbst einzuspringen oder die Betreuungstage zu reduzieren.

Scharfe Kritik am KJR: BA fordert Träger zu weiterer Betreuung in Obermenzing auf

Laut KJR-Sprecher Gecko Wagner sind dies allerdings keine Lösungen, weil die Stadt Kindertagesstätten nur bei einer bestimmten Anzahl an Fachkräften und Betreuungsstunden fördere. Er bietet stattdessen Alternativen in anderen, weiter entfernten Einrichtungen des KJR an.



Für den Bezirksausschuss ist das keine Option. Er fordert, dass Stadt und Träger auch nach dem 1. März eine gute Betreuung am Obermenzinger Standort sicherstellen müssen. Die Viertelpolitiker kritisierten den KJR scharf. In den vergangenen zweieinhalb Jahren hätten nach Informationen aus dem Elternbeirat 15 Mitarbeiter den Kindergarten verlassen. „Da frage ich mich schon, warum. Wenn man zufrieden ist, bleibt man. Man sollte einen Träger finden, der es schafft, genügend Personal zu stellen“, meinte Christa Stock (FDP).

Kindergarten an der Schäferwiese: ist ein neuer Träger eine Option?

Sven Wackermann monierte, dass es nicht schon früher Informationen gegeben habe: „Das ist den Eltern gegenüber nicht fair. Sie haben keine Chance, innerhalb von sechs Wochen einen anderen Platz zu finden.“ Auch er plädierte dafür, einen Trägerwechsel als „Drohkulisse“ in Betracht zu ziehen.

Christian Müller (SPD) sprach sich dagegen aus: „Bei einem Trägerwechsel könnte der Kindergarten heuer wahrscheinlich gar nicht mehr öffnen, denn es gibt Kündigungsfristen.“ Zudem habe der Bezirksausschuss bei einer Einrichtung an der Frauendorfer Straße die Erfahrung gemacht, dass es nicht so leicht sei, einen neuen Betreiber zu finden. Müller, selbst jahrelang im Vorstand des KJR München-Stadt aktiv, verwies auch darauf, dass es grundsätzlich zu wenige Erzieher gebe. „Auch städtische Träger haben münchenweit deutlich mehr als 300 Stellen unbesetzt.“

Lena Schneck (Grüne) wollte ebenfalls nicht nur den KJR für die Situation verantwortlich machen. „Es ist ein strukturelles Problem, das man auf einer anderen Ebene lösen muss.“ Mit dieser Meinung waren die beiden allerdings alleine. Die übrigen Mitglieder forderten, dass die Stadt auch einen neuen Betreiber in Betracht ziehen sollte.

Kindergarten an der Schäferwiese: Eltern wollen Schließung vermeiden

Davon versprechen sich übrigens auch die Eltern eine „langfristige stabile Lösung für den Standort Schäferwiese“, wie die Elternbeiratsvorsitzende Barbara Lipic sagt. Allerdings legen sie auch größten Wert darauf, „dass die durchgängige Öffnung des Kindergartens nicht gefährdet werden darf“. Mit diesem Ziel stünden sie „natürlich weiterhin in Kontakt mit dem Träger Kreisjugendring“.

