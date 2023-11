Bürger äußern Bedenken gegen Neubaugebiet am Langwieder Bahnhof – das waren die Themen

Von: Andreas Schwarzbauer

Anwohner befürchten, dass die Neubürger durch ihre Innenhöfe strömen werden. Bernd Willer vom Planungsreferat plädierte für einen Zaun. © Andreas Schwarzbauer

Es gibt weiterhin reichlich Kritik an der Verkehrsplanung zum Neubaugebiet am Dreilingsweg. Dieses Mal stand das fehlende Wegekonzept im Fokus...

Obermenzing ‒ Sie sorgen sich um ihr grünes und ruhiges Idyll. Für die Anwohner der Jaspersallee und der nördlich abgehenden Stichstraßen war bei einer Erörterungsveranstaltung zum Neubaugebiet am Dreilingsweg das nicht vorhandene Wegekonzept einer der Hauptkritikpunkte.

Zwischen ihren Wohnanlagen verbinden schmale Wege die Innenhöfe miteinander und münden in die Jaspersallee. Im Norden führen Trampelpfade auf die Wiesen, auf denen ab 2026 die rund 920 neuen Wohnungen entstehen sollen. „Momentan ist es bei uns noch wunderbar ruhig. Man hört die Autos auf der Bergsonstraße nicht und es leben wahnsinnig viele Tiere dort“, sagte eine Anwohnerin. Doch das könnte nach Fertigstellung der neuen Gebäude ein Ende haben.

Neubaugebiet Dreilingsweg: Idyll in Gefahr

Denn auf den Grafiken der Stadtplaner ist nur eine Straße zu sehen, die in Ost-West-­Richtung durch das Quartier führt. Für die Bewohner oder die Schüler des geplanten Gymnasiums im Nordosten, die zum Bahnhof wollen, wäre sie ein Umweg. Die kürzeste Route führt durch die Innenhöfe der Wohnanlagen an der Jaspersallee. Und so könnten künftig mehrere tausend Menschen dort hindurch strömen, so die Sorge.

Bernd Willer vom Planungsreferat entgegnete: „Wir berücksichtigen keine Wege durch private Flächen. Wenn Sie Sorgen haben, dass die Neubewohner nach Süden gehen, montieren sie ein Gartentor.“ Das sei schwierig, da nicht alle Flächen privat seien, wendeten die Anwohner ein.

Bernd Willer © Andreas Schwarzbauer

Neubaugebiet Dreilingsweg: Anwohner fordern viel Grün und kritisieren Höhe der Gebäude

Weitere Fragen der rund 100 anwesenden Bürger drehten sich um die Themen Energie, Umwelt und Verkehr. Ein Obermenzinger erkundigte sich, ob im Neubaugebiet Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen oder vielleicht sogar eine Versorgung mit Geothermie vorgesehen seien. „Wir erstellen ein Energiekonzept, das allerdings noch ganz am Anfang steht“, sagte Willer. Eine andere Teilnehmerin wünschte sich möglichst viel Natur. Zwar sehe die Planung auf dem Papier mit einer großen Grünfläche im Norden sowie zwei weiteren Streifen im Süden ganz gut aus, aber: „Ich weiß nicht, ob dort nur ein paar Büsche kommen oder eine Parkanlage, die man wirklich nutzen kann.“

Helmut Rothballer von der Interessengemeinschaft (IG) Bergsonstraße/Alte Allee hat Bedenken, dass das neue Quartier die Frischluftzufuhr für die Bestandssiedlungen beeinträchtigen wird. Er forderte daher keine sechs- bis siebengeschossigen Gebäuderiegel zu errichten, sondern eine durchlässigere Bebauung mit maximal vier Geschossen. Auch einer direkten Anliegerin waren die Häuser zu hoch – vor. Willer meinte: „Wir haben vom Stadtrat den Auftrag, Wohnungen zu schaffen.“ Er räumte ein, dass es Auswirkungen auf die Umwelt geben werde. Ob die Folgen noch im Rahmen seien, werde ein Klimagutachten klären.

Verkehr weiterhin im Fokus

Die IG forderte zudem, dass die Quartiersstraße auch für den Autoverkehr und nicht nur für Busse befahrbar sein müsse, um die Bergsonstraße nicht noch stärker zu belasten. Jonas Wurtz vom Mobilitätsreferat erwies auf ein Verkehrsgutachten, in dem verschiedene Varianten untersucht würden. Edgar Auer von der IG sprach sich zudem für weniger Stellplätze aus. Für ihn und seine Mitstreiter wäre aufgrund der angespannten Verkehrssituation in der Umgebung sowie des geplanten Nahversorgungszentrums ein Schlüssel von 0,5, also 460 für die 920 Wohneinheiten, ausreichend.

Zudem brauchten sie erneut ihren Vorschlag ein, mithilfe von Ampeln den Verkehrszufluss in das Wohngebiet an der Bergsonstraße/Alten Allee zu steuern und zu begrenzen. Mehrere Bürger sprachen sich für einen Radweg an der Quartiersstraße aus. Wurtz sah die Chancen dafür allerdings als gering an, da dort Tempo 30 vorgesehen sei. Bei einem solchen Tempolimit plane die Stadt in der Regel keine eigenen Flächen für Radler.

Pendelbus zum Bahnhof Langwied gefordert

Ein Teilnehmer verwies auf den jetzt schon vollen 143er-Bus. Wenn künftig 2200 neue Bewohner und die Schüler des geplanten Gymnasiums hinzukämen, sei der öffentliche Nahverkehr völlig unzureichend. Eine weitere Bürgerin sah dies ähnlich und forderte einen Pendelbus zwischen dem Quartier und der S-Bahn-Station.

Wurz vom Mobilitätsreferat versicherte, dass die MVG für die Schüler Verstärkerfahrten anbieten wolle. Ob es eine neue Buslinie geben werde oder der 143er durch die Siedlung am Dreilingsweg umgeleitet werde, sei derzeit noch nicht klar. Er verwies allerdings auf die schwierige Finanzlage der Stadt und den Fahrermangel.

Seniorenwohnen und Ärztehaus als Wünsche der Teilnehmer

Seniorenbeirätin Franziska Miroschnikoff schlug vor, dass auch seniorengerechte Wohnungen entstehen sollen. Bei einem anderen Bürger standen ein Ärztehaus und ein Optiker auf der Wunschliste. Willer erklärte: „Ich verstehe Ihren Wunsch sehr gut, aber wir können das mit dem Bebauungsplan nicht so genau festsetzen.“ Es seien aber 3000 Quadratmeter für ein Nahversorgungszentrum vorgesehen. Dies könne die Stadt jedoch erst 2030 angehen, da die Fläche bis dahin als Flüchtlingsunterkunft genutzt werde. Die ersten Wohnungen sollen 2026 entstehen.

Die Stadtverwaltung werde alle Anregungen aufnehmen. „Wir schauen dann, welche Zielkonflikte es gibt und welche Kompromisse wir machen können“, schloss Willer die Erörterungsveranstaltung.

