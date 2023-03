Entscheidung um Erdbeerwiese: Feuerwache soll anderen Standort bekommen

Projekt „Erdbeerwiese“: Stadtrat soll Ankauf von Flächen einleiten – auch Bürgerbegehren ein Thema

Von: Ursula Löschau

Teilen

Diese Woche geht es im Stadtrat um die Sportflächen des SV Untermenzing. © Ursula Löschau

Der nächste Akt im Kampf um die Erdbeerwiese bahnt sich an: Nun landet der Plan für die Grünfläche beim Stadtrat, der sich dem Thema annimmt. Alle Details:

Ober-/ Untermenzing ‒ Schulen, Sporteinrichtungen, eine Feuerwache und ein Quartierspark für Allach-Untermenzing und Pasing-Obermenzing: Um dieses Paket geht es diese Woche im Stadtrat (Entscheidung nach Redaktionsschluss). Neben dem bereits vorgestellten Konzept soll auf Drängen der örtlichen Bezirksausschüsse ein Alternativ-Standort für die Feuerwache an der Mühlangerstraße/Pasinger Heuweg erneut geprüft werden.

Bislang konzentrierten sich die Planer auf die Auslagerung der Grund- oder der Realschule vom Campus an der Pfarrer-Grimm-Straße auf das Sportgelände des SV Untermenzing (SVU), wo bis jetzt auch die Feuerwache angedacht ist. Außerdem greift die Verwaltung in der Beschlussvorlage die Auswirkungen des Bürgerbegehrens „Grünflächen erhalten“ auf die Varianten für die sogenannte Erdbeerwiese auf.

Auch die Erdbeerwiese wird Thema im Stadtrat sein. © Ursula Löschau

Entscheidung um Erdbeerwiese: Umstrittene Entscheidung im Stadtrat erwartet

Das Planungsreferat kommt zu der Einschätzung: „Das vom Stadtrat übernommene Bürgerbegehren ist zwingend so auszulegen, dass der vom Gesetzgeber und der Rechtsprechung geforderte Abwägungsspielraum im Bauleitplanverfahren für den Stadtrat verbleibt.“ Sprich: Die Forderung der Bürger – also der dauerhafte Erhalt aller Grünflächen und Parks, die heute als Allgemeine Grünflächen im Flächennutzungsplan (FNP) dargestellt sind – ist auch bei der weiteren Planung an der Weinschenkstraße und Bauseweinallee zu berücksichtigen und zu prüfen. Das letzte Wort hat aber der Stadtrat.



Wie die Fraktion ÖDP/München-Liste darüber denkt, hat sie bereits im Vorfeld der aktuellen Entscheidung kundgetan: Sie fordert nach wie vor, dass die Grünfläche dort von jeglicher Bebauung freigehalten wird. Dieselbe Position vertreten auch die Bürgerinitiative „Grünes Obermenzing“ und der BA Pasing-Obermenzing.



Entscheidung um Erdbeerwiese: Feuerwache soll anderen Standort bekommen

Dieser hat auch wiederholt gefordert, für die Feuerwache nach geeigneteren Standorten als auf dem Sportgelände an der Professor-Eichmann-Straße zu suchen. Die Lokalpolitiker beider angrenzenden Stadtbezirke präferieren eine Fläche am Pasinger Heuweg. Obermenzings Viertel-Chef Frieder Vogelsgesang (CSU) begrüßt daher „ausdrücklich“, dass das Kommunalreferat jetzt über den Ankauf der erforderlichen Grundstücke dort verhandeln soll. „Warum dies nicht längst erfolgt ist, ist mir ein Rätsel“, sagt er. Dies biete die Chance, die Feuerwehr an diesem Ort unterzubringen, „und eventuell ist dort auch ein Schulbau möglich“, ergänzt Vogelsgesang.

Um keine weitere Zeit zu verlieren, will die Verwaltung parallel auch am bisherigen Gesamtplan weiterarbeiten. Dazu sind Änderungen am FNP und Bebauungsplan nötig, die der Stadtratsbeschluss diese Woche auf den Weg bringen soll. Das Kommunalreferat wird zugleich aufgefordert, auch im Umgriff der Erdbeerwiese alle privaten Flächen soweit möglich zu erwerben.

Feuerwache für 60 Einsatzkräfte In der neuen Wache für die Berufsfeuerwehr sollen insgesamt 60 Einsatzkräfte in drei Schichten arbeiten. Die Pläne für den Standort auf dem SVU-Gelände an der Professor-­Eichmann-Sraße sehen 15 Stellplätze für Einsatzfahrzeuge sowie einen zusätzlichen Platz für einen externen Rettungsdienst mit Zu- und Abfahrt über die Von-Kahr-Straße vor. Grundlage sind die Raumprogramme des Kreisverwaltungsreferats und die Einhaltung der gesetzlich verankerten Zehn-Minuten-Hilfsfrist innerhalb des Einsatzgebiets im Münchner Nordwesten. Die neue Wache soll zusammen mit einem zweiten Standort in Aubing die Feuerwache 6 an der Bassermannstraße ersetzen.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.