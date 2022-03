Mehrere Bäume mussten weichen ‒ Kahlschlag an der Verdistraße sorgt für Ärger

Von: Ursula Löschau

Der Garten ist platt gemacht, inklusive großer Bäume an der Grundstücksgrenze. © Ursula Löschau

Das sorgte für Ärger bei Anwohnern und BA: Für 14 Wohnungen, die die Stadtsparkasse an der Ecke Meyerbeerstraße bauen will, mussten jetzt viele Bäume weichen.

Obermenzing - Entsetzen über einen weiteren Kahlschlag in Obermenzing: Ein Gartenidyll an der Verdistraße 105a mit mehreren großen, alten Bäumen wurde in den vergangenen Tagen beseitigt. Auf dem Grundstück an der Ecke Meyerbeerstraße will die Stadtsparkasse München ein Haus mit 14 Wohnungen und Tiefgarage bauen.

Baugrundstück der Stadtsparkasse: Kahlschlag sorgt in Obermenzing für Ärger

„Das ist die dritte Rodungsaktion in unserer unmittelbaren Nachbarschaft innerhalb eines Jahres“, empört sich Irmela Strohhacker. Die Obermenzingerin ärgert sich vor allem über die Fällung stattlicher Bäume direkt am Rand des Grundstücks und sagt: „Gerade im Bereich der Verdistraße wäre es so wichtig, dass über Jahrzehnte gewachsene Bäume nicht einfach verschwinden können!“ Sie ist enttäuscht von der Bauordnung, die das zulässt, und von den Bauträgern, die jede Möglichkeit ausreizten. „Die Stadtsparkasse ist nicht besser als all die geldgierigen Investoren“, kritisiert sie.

Irmela Strohhacker kritisiert die Stadtsparkasse für die Baumfällungen auf dem Baugrundstück. © Ursula Löschau

Unternehmenssprecher Sebastian Sippel entgegnet: „Natürlich werden wir die vorhandene Bau­fläche möglichst effizient nutzen, um möglichst viel Wohnraum zu schaffen.“ Teil der Baugenehmigung sei aber auch ein Frei­flächengestaltungsplan. „Darin werden die entsprechenden Ersatzpflanzungen für die Bäume und auch Dachbegrünungen enthalten sein.“ Laut Sippel werden für zehn gefällte Bäume zwölf neu gepflanzt. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich mit dem Abbruch des Bestandsgebäudes im Juni starten und bis Dezember 2023 dauern.

Kahlschlag in Obermenzing: BA will Thema in nächster Sitzung aufgreifen

Irritiert von den jüngsten Ereignissen dort ist auch der Bezirks­ausschuss Pasing-Obermenzing. Nach den Unterlagen von Andreas Bergmann (Grüne), Vorsitzender des Bauausschusses, gibt es für das Grundstück bereits seit vielen Jahren eine Baugenehmigung. Diese wurde 2018 und 2020 nochmals verlängert. In einer sogenannten Bautenliste vom 14. Februar an den BA wurde für die Verdi­straße 105a eine Änderung des Bauantrags (Tektur) vermerkt. Das kam für die Februar-Versammlung viel zu spät und habe dem BA an sich auch keinen ersichtlichen Grund geliefert, um die Pläne anzufordern, sagt Bergmann.

Bei der nächsten Sitzung am Dienstag, 8. März, (19 Uhr, Grundschule, Grandlstraße 5) will er das Thema nun ansprechen und die geänderten Pläne einsehen. „Auch wenn es dann schon gelaufen ist und die Bäume bereits weg sind“, bedauert er. Denn: „Ich werde es nicht hinnehmen, dass die Verdistraße von Investoren noch scheußlicher gemacht wird, als sie es jetzt schon ist.“ Der Viertelpolitiker kündigt an: „Wir müssen die Forderung nach einer Rahmenplanung für die Verdistraße wieder aufgreifen. Sie ist Obermenzings wichtigste Einkaufsstraße und sollte ein ansprechendes Gesicht haben.“

Ursprüngliche Neubaupläne für das Grundstück sind zehn Jahre alt

Nach Informationen des Planungsreferats hat die Lokalbaukommission (LBK) bereits im Jahr 2012 eine Baugenehmigung zum Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses mit Tiefgarage an der Verdistraße 105a erteilt. „Dabei wurden im Einvernehmen mit der Unteren Naturschutzbehörde sechs Bäume, die der Baumschutzverordnung unterliegen, zur Fällung freigegeben und entsprechende Ersatzpflanzungen festgesetzt“, teilt Sprecher Thorsten Vogel auf Hallo-Anfrage mit. In der Zwischenzeit seien Verlängerungen der Baugenehmigung erfolgt. Nun laufe ein Änderungsverfahren (Tektur), wonach nunmehr ein reines Wohnhaus geplant sei.

