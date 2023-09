„Pandemien vorbeugen“: Münchner Universität eröffnet neues Gebäude für Mikrobiologie

Soll bei der Vorbeugung von Pandemien weiterhelfen: das neue Mikrobiologie-Gebäude in Oberschleißheim der LMU. Das Haus wurde frisch eröffnet. © LMU

In Oberschleißheim wurde ein neues Zentrum für Mikrobiologie eröffnet. In dem hochmodernen Gebäude soll vor allem Präventionsarbeit geleistet werden.

München / Oberschleißheim ‒ Die Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) hat ein neues Zentrum für das Institut für Infektionsmedizin und Zoonosen (Mikrobiologie) eingeweiht. Das jüngst eröffnete Gebäude steht am Campus in Oberschleißheim und soll auf die Forschung zu Zoonosen spezialisiert sein.

Durch die Arbeit im neu eröffneten Haus soll Pandemien, wie der Corona-Pandemie, vorgebeugt werden. So steht neben der Forschung zu Zoonosen auch die Eindämmung ihrer Ausbreitung im Vordergrund. Das neue Zentrum ist Teil der Tierärztlichen Fakultät und bietet Büros, Labore und Seminarräume auf drei oberirdischen Stockwerken.

Neues Mikrobiologie-Gebäude der LMU: Minister und Uni-Präsident reagieren

Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) betont die enorme Wichtigkeit der Mikrobiologie und schwärmt vom neuen Gebäude. Die LMU und Deutschlands größte Tiermedizin-Fakultät erhielten „das Beste vom Besten“: „Über 73 Millionen Euro haben wir in das technisch hochkomplexe Gebäude mit sehr hohen Sicherheitsstandards investiert.“

LMU-Präsident Prof. Bernd Huber freut sich vor allem über die „idealen Bedingungen“, die nun für Wissenschaftler geschaffen wurden. Reinhard Straubinger, Dekan der Tierärztlichen Fakultät, sieht im neuen Haus eine perfekte Ergänzung zum Campus der Fakultät.

Neues Mikrobiologie-Gebäude der LMU: Seltenheit in Deutschland

Doch bevor neue, relevante Ergebnisse gewonnen werden können, benötigen sie jedoch eine Validierung am Tiermodell. In der neuen Tierhaltungsanlage des Mikrobiologie-Hauses sollen solche Versuche durchgeführt werden - unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen. Durch zusätzliche technische Infrastruktur sollen jegliche Gefahren für die Umwelt vermieden werden. Diese Kombination an Sicherheitsvorkehrungen gibt es nur an wenigen Standorten in Deutschland.

In einigen Jahren, wenn das Gebäude etabliert ist, sollen auch andere Institutionen und Forschungseinrichtungen der LMU dort arbeiten können.

