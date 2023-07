Industriegebiet im Wandel: Keine Hochhäuser über 60 Meter 

In die Jahre gekommene Gewerbefläche wird bald aufgewertet. Der BA 19 äußerte sich zu Pläne des Investors in Obersendling

Von: Daria Gontscharowa

Das Areal um die Rupert-Mayer-Straße wird aufgewertet. © bcb

Das Industriegebiet um die Rupert-Mayer-Straße soll aufgewertet werden. Welche Pläne der Investor hat und warum auch eine U-Bahn-Station profitieren kann:

Obersendling ‒ Die Fläche ist sechs Hektar groß, mit elf Gebäuden und 80 000 Quadratmetern Mietfläche, überwiegend Büros. Die Immobilien-Projektentwicklungs- und Investmentgruppe Fiduciary Capital (FidCap) hat diese bereits 2017 für 85 Millionen Euro erworben. Nun will der Investor das Potenzial des Areals erhöhen.

Über das Bauvorhaben und den seitens der Stadt gefassten Aufstellungsbeschluss diskutierten die Lokalpolitiker des örtlichen BA in der jüngsten Sitzung. Ziel war es, eine fraktionsübergreifende Stellungnahme beim Planungsreferat einzureichen.

Industriegebiet im Wandel: Jahrhundertchance für die U-Bahn-Station

„Die Gewerbeflächen im Geviert der Rupert-Mayer- und Tölzer Straße, des August-Zeune-Wegs und der Bahnlinie sind bereits in die Jahre gekommen. Das Areal wird durch die Umsetzung des Bauvorhabens definitiv aufgewertet“, sagt der BA-Chef Ludwig Weidinger (CSU).

Auch die weiteren BA- Mitglieder vertraten mehrheitlich den Standpunkt, dass sich durch die Umplanung des Geländes die Möglichkeit biete, aus einem unzugänglichen, hochgradig versiegelten Gewerbegebiet ein einladendes Quartier mit guter Grünausstattung, besserer Anbindung an den ÖPNV sowie einem attraktiven Mix aus Wohnungen und Arbeitsplätzen mit hoher Energieeffizienz zu entwickeln.



„Durch die Umplanung des Gebiets entsteht die Jahrhundertchance, die absolut unzumutbare Situation für mobilitätseingeschränkte Personen an der U-Bahn-Station Obersendling zu verbessern“, betonte Alexander Aichwalder (Grüne). Die anderen BA-Mitglieder schlossen sich einstimmig der Forderung an. „Hier darf es im Sinne der bestehenden und zukünftigen Anwohnerschaft keine Kompromisse geben. Zumindest ein Aufzug vom Bahnsteig zur Oberfläche ist unabdingbar“, hieß es in der Stellungnahme.



Auch die Situation für mobilitätseingeschränkte Personen an der U-Bahn-Station Obersendling wird verbessert. © bcb

Industriegebiet im Wandel: Keine Hochhäuser über 60 Meter

Auch über den Punkt „Hochhäuser“ waren sich die Politiker einig. Sie hielten sich an die im Februar erarbeitete Richtlinie – keine Gebäude über 60 Meter. Demzufolge wurden die vorwiegend für Büronutzung geplanten drei Hochhäuser mit Höhen von 74,5, 67,5 und 60,5 Metern vom BA abgelehnt.

Die Absicht des Investors, die Grundfläche der zukünftigen Gebäude um ein Drittel im Vergleich zum Bestand zu verringern und die Grün- und Freiflächen um das Viereinhalbfache auf über 30000 Quadratmeter zu vergrößern, erfuhr hingegen großes Lob seitens der Politiker .



„Der Bebauungsplan wird der Öffentlichkeit vorgestellt. Mit Sicherheit wird eine Bürgerbeteiligung dazu stattfinden“, sagt Weidinger.

