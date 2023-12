Täter dringt gewaltsam über Balkontüre in Münchner Wohnung ein - Polizei sucht Zeugen

Von: Kevin Wenger

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Wohnungseinbruch in Obersendling. (Symbolbild) © dpa/Silas Stein

Gewaltsam verschaffte sich ein Täter Zutritt in eine Wohnung, während deren Bewohner anwesend war. Die Polizei sucht nach Zeugen des Einbruchs.

Obersendling – Am Dienstagnachmittag, 19. Dezember, gegen 17.30 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter in eine Wohnung in Obersendling ein. Der Einbrecher öffnete dabei gewaltsam die Balkontüre und konnte so in die Räumlichkeiten eintreten.

Der Bewohner befand sich parallel im Schlafzimmer und wurde wegen der Geräusche skeptisch. Er begab sich ins Wohnzimmer, wo er den Täter in die Flucht schlagen konnte.

Die Polizei wurde erst etwas später informiert. Das Kommissariat 53 ermittelt und sucht nach Zeugen.

Zeugenaufruf Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Aidenbachstraße, Makartstraße, Hofbrunnstraße (Obersendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

