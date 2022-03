Spielzeuggeschäft Obletter bleibt- Traditionskaufhaus bleibt München für unbekannte Zeit erhalten

Münchens ältestes Spielwarengeschäft, der Obletter am Stachus, bleibt auf ungewisse Zeit erhalten. © Bayerische Hausbau

Der Abschied war eigentlich schon besiegelt, nun gibt es doch tolle Neuigkeiten für Obletter: Das älteste Spielwarengeschäft der Stadt darf am Stachus bleiben. Alle Infos:

Das Traditionsgeschäft Obletter bleibt entgegen aller Berichte nun doch am Stachus. Die beiden Unternehmen Müller Handels GmbH und Co. KG, zu der das Geschäft am Stachus gehört, und die Bayerische Hausbau haben sich nun doch darauf geeinigt, den 2023 auslaufenden Mietvertrag zu verlängern. Das geht aus einer neuen Pressemitteilung hervor, die Hallo München vorliegt.

Obletter bleibt am Stachus: „Treue Kunden und beharrliches Bemühen“ retten Traditionsgeschäft

Als Grund für die Verlängerung gibt die Bayerische Hausbau „die Resonanz der treuen Obletter-Kunden zu Schließung“ und das Bemühen der Vermieter an. Zudem seien beide Seiten gewillt gewesen, das Geschäft trotz sich wandelnder Einzelhandelslandschaft in die Zukunft zu führen und so die „Münchner Spielzeug-Institution“ zu erhalten.

Große Freude herrscht beim Geschäftsführer der Bayerischen Hausbau, Christian Balletshofer. Die Erhaltung des Ladens am Stachus sei eine tolle Nachricht für die Attraktivität der Innenstadt und die Münchner Familien.

Über die Laufzeit des neuen Vertrages wurden keine Angaben gemacht.

