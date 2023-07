Frau mit Demenz verlässt Wohnung und kehrt nicht mehr zurück ‒ Polizei München startet Öffentlichkeitsfahndung

Von: Jonas Hönle

Die Polizei sucht eine vermisste Seniorin (76) aus München-Waldtrudering und startet eine Öffentlichkeitsfahndung. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Die Polizei in München sucht eine vermisste Seniorin (76), die nicht in ihre Wohnung zurückkehrte, mit einer Öffentlichkeitsfahndung und bittet um Hinweise.

München / Waldtrudering ‒ Die Münchner Polizei sucht eine vermisste Seniorin (76) aus Waldtrudering und startet eine Öffentlichkeitsfahndung.

Die Frau wohnt zusammen mit ihrer Pflegerin in einer Wohnung. Diese stellte am Donnerstag, gegen 08 Uhr, fest, dass sich die 76-jährige nicht mehr dort aufhielt. Zuletzt wurde die Vermisste am Mittwoch gegen 20.30 Uhr gesehen.

München: Frau mit Demenz aus Waldtrudering vermisst - Polizei startet Öffentlichkeitsfahndung

Laut Polizei ist unklar, wann die Frau die Wohnung in Waldtrudering verlassen hat.

Die 76-Jährige leidet an Demenz und findet ohne Hilfe vermutlich nicht nach Hause. Sie könnte sich aus diesem Grund in hilfloser Lage befinden.

Die bisherige Suche der Polizei blieb bislang erfolglos, der Aufenthaltsort der 76-Jährigen ist nach wie vor unbekannt.

Beschreibung der vermissten Seniorin aus München-Waldtrudering

Keine Brille

Ca. 155-160 cm groß

Schlanke Figur

Schulterlange Harre (braun/grau)

Trägt vermutlich ein dunkelblaue Jeansjacke, dunkelblaue Jeans und schwarze Sneaker.

Trägt eine weiße Perlenkette.

Die Seniorin hat einen leicht nach vorne gebeugten Gang und verschränkt gerne die Arme vor der Brust.

Die Öffentlichkeitsfahndung mit Bild und Beschreibung der Vermissten ist bei beim Polizeipräsidium München zu finden.

Zeugenaufruf der Polizei München Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Wasserburger Landstraße / Florastraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

