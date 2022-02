Nach Angriff auf Betreuerin in München ‒ Polizei startet Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Tötungsdelikt

Von: Jonas Hönle

Öffentlichkeitsfahndung der Polizei München - Wer hat diesen Mann gesehen? © Polizeipräsidium München

Eine 33-Jährige wurde bei einer Attacke durch spitze Gewalt in einem Wohnprojekt in München schwer verletzt. Die Mordkommission sucht den Tatverdächtigen.

Bei einer korperlichen Auseinandersetzung wurde eine Betreuerin in einem Wohnprojekt in Waldperlach schwer verletzt. Die Polizei sucht den Tatverdächtigen per Öffentlichkeitsfahndung wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Angriff auf Betreuerin - Öffentlichkeitsfahndung der Polizei München nach versuchtem Tötungsdelikt

Wie das Polizeipräsidium mitteilt, wurde die 33-Jährige am heutigen Freitag, gegen 08.40 Uhr, von einem 24-Jährigen attackiert und durch die Beibringung spitzer Gewalt schwer verletzt. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige vom Tatort.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb bislang erfolglos

Die Mordkommission München hat die Ermittlungen übernommen. Neben der Fahndung nach dem Tatverdächtigen stehen auch Tathintergrund, Tatablauf und Tatmotiv im Fokus der Beamten.

In Bezug auf den 24-jährigen Tatverdächtigen wurde auf Antrag des Staatsanwaltschaft München I eine Öffentlichkeitsfahndung durch das Amtsgericht München bestätigt.

Die Polizei München veröffentlich folgende Informationen zu dem Tatverdächtigen:

Name: Aminullah Karimi

Nationalität: Afghanistan

Geburtsort: Baghlan

Geburtsdatum: 01.01.1998

Geschlecht: Männlich

Die Fahndung mit Lichtbild des Tatverdächtigen befindet sich unter folgendem Link:

Zeugenaufruf der Polizei München Wer hat den gesuchten Tatverdächtigen gesehen oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

