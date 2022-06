Von: Romy Ebert-Adeikis

Aufgrund der gestiegenen Kraftstoff-Preise benötigt die MVV von der Stadt München und den Landkreisen zusätzliche Millionen um die Mehrkosten im ÖPNV zu decken.

München - Was jedem Autofahrer aktuell die Laune verdirbt, wächst sich für den Öffentlichen Nahverkehr zum Existenzproblem aus: die teuren Preise für Kraftstoffe. „Nach aktuellem Stand – die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten – entstehen den Verkehrsunternehmen Mehrkosten von circa zehn bis zwölf Prozent“, teilt eine MVV-Sprecherin auf Hallo-Anfrage mit.

Eine konkrete Summe könne wegen der 45 Firmen im Verbundraum zwar nicht genannt werden. Allerdings habe eine im März bereits Insolvenz anmelden müssen. Jetzt sollen darum die Aufgabenträger – also die Stadt München und acht umliegende Landkreise – aushelfen.

Schon im März hatten diese als unmittelbare Liquiditätshilfe eine Vorschusszahlung von insgesamt 1,7 Millionen Euro geleistet. Dazu sollen nun noch Sonderzahlungen kommen: Der Mobilitätsausschuss des Landkreises München hat bereits einem außervertraglichen monatlichen Kostenausgleich zur Kompensation der gestiegenen Energie- und Treibstoffpreise zugestimmt – „für die Dauer der Notwendigkeit“.

Allein für März 2022 würden dem Landkreis München dadurch 93 400 Euro Zusatzkosten entstehen, fast 570 000 Euro würden zudem als Vorschuss für erst 2023 fällige Vertragszahlungen vorgestreckt. Endgültig entscheidet darüber dann der Kreistag Mitte Juli.

Ähnliches haben bisher auch die Landkreise Erding und Freising beschlossen. Anders die Stadt München: Bereits vor der Pandemie sei die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) mit dreistelligen Millionenbeträgen unterstützt worden. „Im Jahr 2022 hilft der Rettungsschirm von Bund und Land den Unternehmen erneut, Einnahmen, die durch den Rückgang der Fahrgastzahlen entstehen, zu kompensieren. Darüber hinausgehende Unterstützungsleistungen, die speziell den gestiegenen Energiekosten entgegenwirken, werden aktuell nicht erwogen“, teilt Wolfgang Nickl, Sprecher des Referats für Arbeit und Wirtschaft, mit.



Für die Verkehrsunternehmen führt kein Weg an den Geldern vorbei: „Ein Ausgleich der gestiegenen Kosten ist notwendig, um mindestens das aktuelle Leistungsangebot erhalten und die hohen Qualitätsstandards halten zu können“, teilt MVG-Sprecher Maximilian Kaltner mit. Das Streichen von Fahrten aus Kostengründen sei allerdings nicht geplant. Diese seien weder für die MVG noch für die Münchner zielführend, „da durch steigende Benzinpreise der Umstieg auf den ÖPNV befördert wird“.

SWM-Bäder: Kältere Becken, um Energie zu sparen

Die gestiegenen Energiekosten bekommen auch die Gäste der Münchner SWM-Bäder zu spüren: Um Energie zu sparen, werden ab sofort die Becken-Mindesttemperaturen gesenkt. „Dies betrifft vor allem jene Bäderstandorte, deren Wärmeanbindung über Gas erfolgt und alle Außenbecken, da hier die Energieverluste über Nacht am größten sind“, teilt das Unternehmen mit.

In den Freibädern inklusive dem Dante-Stadion wird die Mindest-Wassertemperatur in allen Schwimmerbecken auf 22 Grad Celsius gesenkt. Nur in Attraktionsbecken und Kleinkinderbereichen, in denen eine separate Temperatursteuerung möglich ist, bleibt alles wie gewohnt. Betroffen sind auch die Hallenbäder und das Warmwasser-Außenbecken im Dante. In diesen fällt die Temperatur von durchschnittlich 34 auf 30 Grad. Im derzeit einzigen noch gasversorgten Hallenbad – dem Michaelibad – wird laut SWM „zusätzlich die Temperatur im Schwimmerbecken von maximal 27 auf 25 Grad reduziert“. Im Herbst könnte es weitere Einschränkungen geben: Dann sollen weitere Maßnahmen für die fernwärmeversorgten Hallenbäder geprüft werden.“