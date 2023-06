Kunst im Einkaufszentrum? BA Moosach will freie Flächen im OEZ in München für Kreative zur Verfügung stellen

Von: Benedikt Strobach

14 Gewerbeflächen stehen im Olympia-Einkaufszentrum leer. Der BA Moosach will eine der ungenutzten Flächen an Künstler geben. © Benedikt Strobach

Der BA Moosach will freie Gewerbeflächen im Olympia Einkaufszentrum für Kreative zur Verfügung stellen. Diese Bedingungen stellt das OEZ:

München / Moosach ‒ Künstler suchen in München teils händeringend Räume für ihre Arbeit. Die Situation in Moosach wird sich noch verschärfen. Bestehende Ateliers im Botanikum müssen in ein paar Jahren für ein Wohnbauprojekt weichen.

Der örtliche BA möchte etwas gegen den Mangel im zehnten Stadtbezirk unternehmen. Deswegen hat er in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, beim Management des Olympia-­Einkaufszentrums (OEZ) anzufragen, ob Kulturschaffende dort leerstehende Räumlichkeiten temporär nutzen können.



Viele Angebote für freie Flächen im OEZ in München

Dabei soll zunächst aber nur die allgemeine Möglichkeit abgefragt werden, betonte Antragsteller Riad el Sabbagh (SPD). „Bei Interesse des Managements könnte man dann über weitere Schritte zur Umsetzung sprechen.“ Eventuell wäre es auch denkbar, Bereiche für Veranstaltungen des BA anzufragen, ergänzte er.

Ursula Harper (Grüne) unterstützte die Idee. „Im OEZ sind derzeit 13 Shops geschlossen. Das ist schon heftig.“ Ihr würde eine „Fläche für Moosach“ gefallen. „Also ein Bereich, den der BA, Schulen oder Vereine bespielen könnten.“ Christine Rapp (CSU) hatte dazu eine gute Nachricht: „Ich habe mit dem OEZ-Management gesprochen. Die hätten nichts gegen die Idee.“

Jedoch müssten die Räume für mindestens sechs Monate angemietet werden. „Das ist nicht billig.“ Zudem lägen dem OEZ bereits viele Angebote für die freien Flächen vor, ergänzte sie.

Kunst im Einkaufszentrum? BA will Möglichkeiten im Gespräch mit dem OEZ-Management erörtern

El Sabbagh schlug daraufhin vor, konkrete Ideen im Unterausschuss Jugend, Schule, Soziales und Kultur zu erarbeiten und anschließend mit dem OEZ-­Management zu sprechen. Rapp fand es besser, die Möglichkeiten direkt in einem persönlichen Gespräch zu erörtern. Der BA beschloss den Antrag und ihre vorgeschlagene Vorgehensweise einstimmig.



Auch Hallo hat beim OEZ angefragt. Eine Antwort bis Redaktionsschluss blieb aus. Ein Blick auf die Website des Centers zeigt sogar, dass sich 14 Gewerbeflächen „im Umbau“ befinden. Davon scheinen bei einem Besuch vor Ort acht noch ohne erkennbare Nachfolge-­Nutzung.

