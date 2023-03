München: Feuer wegen Verpuffung in einem Ethanol-Ofen ‒ Mann erleidet schwere Brandverletzungen

Von: Kristina Beck

Brand in einer Münchner Wohnung: Als ein Mann einen Ethanol-Ofen nachfüllen will, kommt es zu einer Verpuffung. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Beim Nachfüllen eines Ofens mit Ethanol kommt es zu einer Stichflamme. Bei dem Feuer in einer Münchner Wohnung wird ein Mann schwer verletzt.

München / Altstadt-Lehel ‒ Gemütlich wie ein Kamin und mobil, aber mitunter gefährlich ‒ immer wieder kommt es laut Stiftung Warentest bei sogenannten Ethanol-Öfen zu Brand-Unfällen. So geschehen am Mittwochabend in einem Mehrfamilienhaus im Rosental in der Innenstadt Münchens, als es in einem Ethanol-Ofen eine Verpuffung gab, die einen Wohnungsbrand auslöste.

Bei dem Versuch, den Ethanol-Ofen auf den Wohnzimmertisch nachzufüllen, geriet das Feuer außer Kontrolle, sodass sich eine Stichflamme entwickelte. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich der 53-jährige Wohnungsbesitzer und zwei Bekannte (28 und 41) in der Wohnung.

Feuer in Münchner Wohnung: Mann erleidet Brandverletzungen zweiten Grades

Das Feuer habe sofort auf das Mobiliar und weitere Gegenstände übergegriffen und den 53-Jährigen sowie den 41-Jährigen verletzt, berichtet die Polizei am Donnerstag.

+++ Verheerender Wald-Brand in München ‒ Feuer in „nicht geräumten Gebiet“ beschädigt mehrere 100 Jahre alte Bäume +++

Gemeinsam versuchten die drei Männer und Nachbarn, die inzwischen auf den Brand aufmerksam geworden waren, den Brand zu löschen. Denn Mitarbeiter einer nahegelegenen Arztpraxis hatten laut Polizei den Feuermelder gehört und Polizei sowie Feuerwehr verständigt. Der Brand konnte hierbei rasch eingedämmt werden. Der 53-Jährige erlitt leichte Brandverletzungen.

Der 41-Jährige musste aufgrund Brandverletzungen zweiten Grades im Bereich des Oberkörpers vom Rettungsdienst in ein Spezialkrankenhaus für Brandverletzte gebracht werden.

Die verständigte Feuerwehr konnte den Brand letztendlich löschen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Feuer in Münchner Wohnung: Bekannter wegen Brandstiftung angezeigt

Der 28-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei hat ihn wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung und fahrlässigen Körperverletzung vor Ort festgenommen und zu einer Polizeiinspektion gebracht. Nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweis der Münchner Polizei Unter dem Link gibt es Tipps zum Thema „Brandschutz“ und zum Verhalten bei Bränden: https://www.ffw-muenchen.de/buergerservice/brandschutztipps/.

