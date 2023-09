Ohrfeige für Klimaaktivisten bei Protestaktion wegen IAA Mobility in München ‒ Polizei ermittelt

Von: Sebastian Fuchs

Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ haben am Montag eine Kreuzung nahe dem Ende der Autobahn 94 in München blockiert. © Christoph Schmidt/dpa

In München hat ein Mann einen Klimaaktivisten bei einer Protestaktion gegen die Messe IAA Mobility geohrfeigt. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

München ‒ Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ haben am Montag eine Kreuzung nahe dem Ende der Autobahn 94 in München blockiert. Laut Polizei hatten sich nein Personen im Bereich Einsteinstraße und Vogelweideplatz dort teilweise an der Fahrbahn festgeklebt.

Straßen-Blockade der „Letzten Generation“ in München ‒ Ohrfeige für Klimaaktivisten

Vor allem in München wird seit einiger Zeit vermehrt protestiert. Dort beginnt heute die Messe IAA Mobility. Die A94 führt am Messegelände vorbei.

Bei der Protestaktion am Montag wurde einer der Klimaaktivisten von einem Mann geohrfeigt. Die Attacke ist auf einem Video zu sehen. Medien hatten zuvor darüber berichtet. „Wir haben das Video erhalten und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet“, sagte ein Polizeisprecher laut Deutscher Presseagentur (dpa) am Dienstag.

Wegen IAA in München: MVG leitet Bus-Linien am Odeonsplatz um ‒ mehrere Haltestellen entfallen

Ohrfeige gegen Klimaaktivisten in München ‒ Polizei ermittelt

Die Identität des Verdächtigen sei aber noch nicht bekannt. Die Video-Aufnahmen zeigen, wie der Mann erst mit den Klimaaktivisten diskutiert. Dann schlägt er einen am Boden sitzenden Demonstranten ins Gesicht und geht weg. Die Münchner Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

Gegen die Protestanten ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Nötigung und weiteren Verstößen, u. a. gegen die Allgemeinverfügung der Landeshauptstadt München.

