Verlängert München das Oktoberfest und die Oide Wiesn 2023 um zwei Tage?

Von: Jonas Hönle

Teilen

Über die Verlängerung der Wiesn in München soll am Mittwoch die Vollversammlung des Stadtrats abstimmen. (Symbolbild) © Felix Hörhager/dpa

Wird das Oktoberfest 2023 in München wegen dem Feiertag „Tag der Deutschen Einheit“ um zwei Tage verlängert? Und werden die Fahrgeschäft-Preise auf der Oidn Wiesn teurer?

Erst vor wenigen Wochen ging das Oktoberfest in München zu Ende und schon steht die Planung für das nächste Jahr an. 2023 könnte das Volksfest sogar zwei Tage länger dauern.

Wegen „Tag der Deutschen Einheit“ - Oktoberfest und Oide Wiesn in München 2023 zwei Tage länger?

Normalerweise dauert die Wiesn 16 Tage und endet am ersten Sonntag im Oktober. Fällt der „Tag der Deutschen Einheit“ am 3. Oktober auf einen Montag, wie in diesem Jahr, wird das Oktoberfest normalerweise um einen Tag verlängert. 2023 fällt der Feiertag jedoch auf einen Dienstag.

Daher schlägt das Referat für Arbeit und Wirtschaft (RAW) nun vor, dass das Oktoberfest und die Oide Wiesn nächstes Jahr zwei Tage länger dauern soll. Über den Antrag soll die Vollversammlung des Stadtrats am Mittwoch abstimmen, damit die Ausschreibung für 2023 entsprechen angepasst werden kann.

Am „Tag der Deutschen Einheit“ soll dabei keine Tisch-Reservierung möglich sein, um Gästen aus München und der Region einen zusätzlichen Anreiz für einen spontanen Besuch zu bieten.

Zudem soll mit den Beschickern geprüft werden, ob der Dienstag als Familientag durchgeführt und soziale und kulturelle Zwecke in den angrenzenden Vierteln durch die Mehreinnahmen finanziert werden können.

Erhöht München die Fahrgeschäft-Preise auf der Oidn Wiesn 2023?

Zudem soll am Mittwoch darüber entschieden werden, ob die Schausteller auf der Oidn Wiesn 2023 den Preis für die Fahrgeschäfte anheben dürfen.

Die Beschicker würden seit einiger Zeit darüber klagen, dass ein Euro für eine Fahrt die Kosten nicht mehr abdecke. Das RAW schlägt daher vor, dass die Geschäfte künftig einen Eintritts- und Fahrpreis von maximal 1,50 Euro verlangen dürfen.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.