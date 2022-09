Sanitäter auf dem Oktoberfest: Neue Technik & betrunkene Amerikaner ‒ die Zwischenbilanz

Den Sanitätern und Ärzten der Aicher Ambulanz stehen heuer erstmals eine Kamerabrille, wie sie Sanitäter Constantin Pfandl trägt, und ein Computertomograph zur Verfügung. © Patricia Stücher

Erstes Fazit der Oktoberfest-Sanitäter: Moderne Technik hilft nicht nur dem Sanitätsdienst auf der Theresienwiese, auch die Kliniken profitieren.

München - Kameras, ein CT-Gerät oder Rund-um-die-Uhr-Betreuung: Die Aicher Ambulanz ist heuer nicht nur mit 450 Wiesn-Sanitätern und 50 Ärzten (siehe Infokasten), sondern gleich mit mehreren Neuerungen auf der Theresienwiese im Einsatz. In Hallo ziehen die Helfer eine Zwischenbilanz.

Erstmals getestet wird heuer eine spezielle Kamerabrille mit dem sogenannten IRIS-System. „Wir erhoffen uns viel von der neuen Technik“, berichtet Nico Wöhe, einer der Sanitäter auf der Wache. „Man kann mit ihr während einer Hilfeleistung Live-Bilder zu einem Arzt schicken, der dann aus der Wache erste Anweisungen zur Behandlung gibt.“ Acht Mal kam die Brille in den ersten neun Tagen zum Einsatz. „Der Vorteil ist: Wenn man sich mal unsicher ist zu einem Verletzungsbild, kann eine Zweitmeinung von einem Arzt hinzugezogen werden, während man die Hände frei hat“, ergänzt Sanitäter-Kollege Constantin Pfandl. Dank LEDs ist das auch im Dunklen möglich.



Ebenfalls neu: Auf der Wiesn-Wache steht heuer ein eigener Computertomograph (CT) bereit. Dieser wird unter der Woche ab 17.30 Uhr und an Wochenenden ganztags eingesetzt. Mit ihm kann man Schädel- und Halsverletzungen direkt vor Ort untersuchen. Je nachdem wie dramatisch die Blessur ist, werden die Patienten dann entweder in der Station versorgt oder in ein Krankenhaus gefahren. „Insgesamt wurde das CT schon an die 100 Mal eingesetzt“, berichtet Dr. Felix Jonas, einer der Chefärzte der Station. Dabei sei glücklicherweise aber nur in knapp einem Viertel der Fälle tatsächlich eine Verletzung festgestellt worden.

Moderne Technik, die vor allem die Münchner Kliniken entlastet: „Die allgemeine Situation auf der Erste-Hilfe Station ist vergleichbar mit der im Jahr 2019“, berichtet Markus Strobl, Pressesprecher der Aicher Ambulanz. So machen auch heuer wieder alkoholisierte Patienten und chirurgische Notfälle, wie Schnitte an Extremitäten oder Platzwunden, die meisten Einsätze der Mediziner aus. Doch die „Abgabequote“ an Kliniken ist von 30 auf gerade mal sechs Prozent gesunken.



Das liegt auch an der neuen „Rund-um-die-Uhr-Betreuung“. Patienten können ihren Rausch seit diesem Jahr direkt auf der Wiesn-Station „ausschlafen“. Auch hier war früher der Weg in die Klinik nötig. Nachts kümmern sich dann fünf Rettungssanitäter und ein Arzt um die Versorgung der Trunkenbolde. 200 Besucher mussten diesen Service bereits nutzen. Kurios: Ein US-Amerikaner war gleich drei Nächte in Folge „zu Gast“.

So viele Helfer sind im Einsatz Ab 13.30 Uhr ist die Wiesn-Sanitätsstation täglich komplett besetzt: 110 Rettungssanitäter und zehn Ärzte haben dann Dienst. Bis zu zwölf Tragestaffeln können dann bei Notfällen gleichzeitig ausrücken. Die Teams einer Tragestaffel bestehen aus fünf Personen, wovon aber notfalls zwei Personen herausgelöst werden können, um zu einem weiteren Einsatz als Ersthelfer ausrücken zu können. In der Frühschicht sind es 60 Sanitäter und fünf Ärzte.

Auch die Polizei zieht zur Halbzeit eine Zwischenbilanz zu den Wiesn-Einsätzen.

