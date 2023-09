Gold für Deutschland! Ruderer Oliver Zeidler aus München ist Weltmeister

Von: Benedikt Strobach

Teilen

Oliver Zeidler aus München ist Ruder-Weltmeister im Einer. © dpa/AP/Darko Vojinovic

Er macht es erneut! Nach 2019 und 2022 holt Oliver Zeidler aus München auch 2023 Gold bei der Ruder-WM. Nun fährt er als Weltmeister zu Olympia 2024.

München / Belgrad ‒ Er hat es erneut getan! Oliver Zeidler hat den deutschen Ruderern bei der Weltmeisterschaft in Belgrad das ersehnte Gold beschert. Mit seinem Sieg im Einer-Endlauf am Sonntag gelang dem 27-Jährigen aus München der dritte WM-Triumph nach 2019 und 2022.

+++ Brand in München zerstört Gartenhütte: Anwohner verletzt sich bei Löschversuch +++

Oliver Zeidler aus München holt Gold-Medaille bei Ruder-WM: Olympia-Qualifikation damit auch sicher

Dank einer überzeugenden Vorstellung verwies der Titelverteidiger den Niederländer Simon van Dorp und den Neuseeländer Thomas Mackintosh auf die Plätze zwei und drei. Damit endete das lange Warten auf die erste DRV-Medaille in den 14 olympischen Wettkampfklassen. Damit ist Zeidler in jedem Fall im kommenden Jahr auch bei den Olympischen Spielen in Paris dabei. Das war sein erklärtes Ziel. Mit dem Männer-Doppelvierer, dem Achter und dem Einer hatten sich nur drei Boote für den Endlauf qualifiziert.

+++ Ohr von Aktivist durch Polizei-Schlagstock abgeschlagen? Auch am Wochenende gab es Proteste gegen die IAA in München +++

Zweitgenanntes Boot sorgte für einen versöhnlichen Abschluss der aus DRV-Sicht durchwachsenen WM. Dank des fünften Rangs im Finale ersparte die Crew um Schlagmann Mattes Schönherr dem Verband einen weiteren Rückschlag und buchte ebenfalls das Ticket für Paris 2024. Damit bleibt dem DRV-Paradeboot trotz des Vier-Sekunden-Rückstandes auf Sieger Großbritannien die befürchtete knifflige Nachqualifikation im kommenden Jahr erspart.

+++ Corso Leopold in München: Veranstalter ziehen Bilanz +++

Insgesamt sicherte sich der DRV in der serbischen Hauptstadt sechs direkte olympische Startplätze und blieb damit im von Trainerin Brigitte Bielig im Vorfeld vorgegebenen Soll. In Tokio war der DRV mit sieben Booten vertreten.

+++ Vier Trinkwasser-Zapfstellen auf der Wiesn eröffnet +++

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.