Olympia-Busbahnhof: Vom Schandfleck zum Empfangstor? Die neuen Pläne

Von: Benedikt Strobach

Die SWM wollen das Gelände umgestalten und – wie temporär 2022 – öffentlich zugänglich machen. Auch die Bahnhofsuhren sollen wieder aufgestellt werden. © Visualisierung: Treibhaus & Teleinternetcafe

Der Olympia-Busbahnhof soll nicht so trostlos bleiben, wie er es gerade ist. Die Stadtwerke haben ein erstes Konzept vorgestellt, das im BA diskutiert wurde:

München ‒ Bernhard Boeck nimmt kein Blatt vor den Mund. „Das Gelände ist in einem erbärmlichen Zustand“, sagte der Leiter Immobilien bei den SWM über den ehemaligen Olympia-Busbahnhof. Boeck war in den Bezirksausschuss (BA) Milbertshofen-Am Hart gekommen, um die neuesten Pläne dazu vorzustellen. Den anwesenden Gremiumsmitgliedern und Bürgern gefiel die Vorstellung grundsätzlich – sie hatten aber auch Verbesserungswünsche.

Da das Gelände für die Umgebung eine besondere Bedeutung habe, wollen die SWM es aufwerten. „Dabei soll eine deutlich höhere Aufenthaltsqualität entstehen und gleichzeitig die Identität als Mobilitätsdrehscheibe erhalten bleiben“, sagte Boeck. Derzeit werde das Dach des ehemaligen Bahnhofs erneuert und mit Photovoltaik-­Anlagen versehen. Diese Arbeiten würden voraussichtlich im ersten Quartal 2024 abgeschlossen.

Seit 2015 habe man fünf Ideen geprüft. Davon fiel die Wahl auf ein Parkfoyer, quasi ein „Grünes Tor“ in den Olympiapark. „Wir wollen Bäume, Sträucher, Präriestauden, große Sitzbänke und umstellbare Baumkübel auf der Fläche verteilen. Außerdem soll der Boden entsiegelt werden, wo das möglich ist“, erklärte Boeck. „Es soll ein Ort entstehen, an dem man gerne verweilt.“ Für die Mobilität seien etwa Mietrad-Stationen und zehn Schnelllade-Säulen für Elektroautos geplant.

Ideen auch für Bahnhofsmitte

Ideen gebe es auch für den Pavillon in der Mitte des Bahnhofs: „Hier können wir uns etwa eine kleine Bühne vorstellen, mit Sitzgelegenheiten und eigenem Strom- und Wasseranschluss. Oder es könnte ein Stützenwald entstehen, an dem Informationsschilder für Veranstaltungen angebracht werden“, erklärte der SWM-­Immobilienleiter. Da man sich noch in einer frühen Entwurfsphase befinde, könne hier noch keine finale Aussage gemacht werden.

Derzeit ist der Olympia-Busbahnhof wieder gesperrt. © lf

Die BA-Mitglieder reagierten gemischt auf die Pläne. Jürgen Trepohl (Grüne) kritisierte, dass es nicht sinnvoll sei, die Fläche für Autos zur Verfügung zu stellen. „Da die Ladesäulen im hinteren Bereich des Geländes sind, wird es regen Autoverkehr geben.“ Boeck entgegnete, dass es nicht das Ziel sei, den öffentlichen Verkehr zu verdrängen. „Aber auch E-Autos brauchen Ladepunkte.“

Zudem könne die Verkehrsfläche durch die Baumkübel und umstellbare Poller abgetrennt werden. Erich Tomsche (CSU) warnte, dass das Areal beworben werden müsse. „Sonst laufen die Menschen von der U-Bahn ahnungslos in den Park.“ Außerdem wäre eine Gastronomie sinnvoll. Boeck sagte, dass man sich damit befasse. „Eventuell könnte sich die Olympiapark GmbH um eine Bewirtschaftung kümmern.“

Besucherzentrum für historischen Ort

Konstantin Weddige (Grüne) und Leo Meyer-­Giesow (ÖDP) kritisierten die geringe Anzahl Grünflächen und dass zu wenig entsiegelt werden würde. Boeck versicherte, dass dies auf den Bildern geringer wirke als es einmal sein werde. „Wir sind aber auch durch die Statik des darunterliegenden U-­Bahnhofs eingeschränkt.“ Tiefwurzelnde Bäume oder ein Wasserspiel seien dadurch etwa nicht umsetzbar.

Einen Wunsch äußerte Monika Mühlenbeck-Krausen von der Einwohner-Interessengemeinschaft (EIG) Olympiadorf. „Wir haben bereits für den runden Tisch zum Busbahnhof 2015 ein Konzept für ein Besucher­zentrum am Olympiapark erarbeitet.“ Dieses sei laut ihr an dieser Stelle sehr wichtig. „Der Bahnhof ist der Eingang in den Park. Es wäre also nur richtig, hier ein Besucherzentrum zu schaffen, bei dem sich die ankommenden Personen informieren können.“

Monika Mühlenbeck-Krausen © hm

Auch vor dem Hintergrund der Bewerbung des Olympiaparks als UNESCO-Weltkulturerbe sie dies eine gute Idee. Davon sei jedoch in den Plänen nichts zu finden. „Dabei gab es damals einen Stadtratsbeschluss, dass bis zur endgültigen Entscheidung, was auf der Fläche entstehen soll, ein ‚Grünes Tor‘ geschaffen werden soll. Ist das nun die endgültige Version?“, fragte Mühlenbeck-Krausen. Boeck betonte, dass die Planungen noch nicht final abgeschlossen seien. „Sie sind ein Diskussionsstand.“ Ein Besucherzentrum könnte eventuell auch auf der Fläche des alten Eisstadions entstehen. Diesen Standort sah Mühlenbeck-­Krausen jedoch nicht als sinnvoll. Boeck versprach, ihre Anregungen mitzunehmen. Er hofft, dass weitere Schritten im zweiten Halbjahr 2024 umgesetzt werden können.

