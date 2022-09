Nach Corona und Sanierung: Das Wassersport-Festival in der Olympia-Schwimmhalle München findet wieder statt

Mit Rahmenprogramm

Beim Festival in der Olympia-Schwimmhalle München stellen Vereine und Anbieter ihren Wassersport vor. Die Besucher können bei freiem Eintritt gleich mitmachen.

Nach sechs Jahren Pause wegen Sanierung und Corona ist es in München 2022 wieder soweit - das 5. Wassersport-Festival findet in der Olympia-Schwimmhalle statt. Besucher können am Sonntag, den 23. Oktober, die unterschiedlichsten Aktivitäten auf, im und unter Wasser erleben.

Wassersport-Festival in der Olympia-Schwimmhalle München findet nach Sanierung und Corona wieder statt

Unter dem Motto „Sei dabei und entdecke Deinen Sport“ können Interessierte von 12 bis 18 Uhr Wassersportlern in der Olympia-Schwimmhalle München zusehen oder selbst mitmachen.

Man bekommt sogar Unterstützung von Profis und kann fragen, was man schon immer zu den Sportarten wissen wollte.

Bei Wassersport-Festival präsentieren sich Münchner Vereine sowie Wassersport-Anbieter und informieren bei freiem Eintritt über ihre Angebote.

Das Programm ist vielfältig: Kanu, Polo, Schwimm-Techniktraining, Wasserball, Unterwasserhockey oder Drachenboot-Rennen – um nur einige zu nennen. Weitere Informationen unter www.sport-festivals.de.

Absolutes Highlight werden in diesem Jahr die „Munich Bombs“ sein, die mit spektakulären Sprüngen vom 10-Meter-Brett definitv hohe Wellen schlagen werden.

Festival-Besucher können bei freiem Eintritt Wassersport ausprobieren

Durch das Rahmenprogramm führen insgesamt 15 Aussteller, Vereine und Anbieter, von Meerjungfrauenschwimmern über Sup-Yoga bis hin zu den Turmspringern, die ihr akrobatisches Können erklären.

„Wir freuen uns, dieses großartige Event nach langer Pause nun wieder durchführen und den Münchner*innen den Wassersport näherbringen zu können,“ sagt Florian Kraus, Sportreferent der Stadt München.

Zum Energiesparen senkt die SWM in den Schwimmbädern in München die Wasser-Temperaturen in den Becken.

