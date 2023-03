Die Stadt wird grüner: 25 Bäume für den Olympiapark – 500.000 Bäume für München

Von: Kristina Beck

Der Olympiapark in München bekommt von der Stadt 25 neue Bäume. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

München verpflanzt im Rahmen des Projektes „500.000 Bäume in 5 Jahren“ im Stadtgebiet eine Menge neuer Bäume. Doch die Stadt sucht auch nach neuen Flächen.

München ‒ 221.000 Bäume sind seit 2021 gepflanzt worden, bis 2025 soll etwa die gleiche Menge dazukommen. Der Grund: Im Rahmen der Initiative „500.000 Bäume in 5 Jahren“ soll eine halbe Million Bäume eine neue Heimat in München finden. So auch im Olympiapark, wo kürzlich ein mehrstämmiger Bergahorn als Auftakt von 25 Bäumen gepflanzt wurde.

25 neue Bäume für den Olympiapark in München: Stadt will Klimaschutz vorantreiben

Abhängig vom jeweiligen Standort sowie Boden- und Lichtverhältnissen sind es nach Angaben der Stadt insgesamt verschiedene klimatolerante Baumarten, die die Fichte ersetzen sollen. Denn diese würden mit den Herausforderungen des Klimawandels nicht gut zurechtkommen, begründet die Stadt in ihrer Mitteilung am Mittwoch.

Unter den neuen Bäumen finden sich Eichen, Linden, Hainbuchen, aber auch heimische „Exoten“ wie beispielsweise Elsbeere und Speierling.

Bis Ende des Jahres sei bereits die Pflanzung von weiteren rund 80.000 Bäumen geplant, davon rund 40.000 Bäume im Truderinger Wald. Dafür seien allerdings weitere Erstaufforstungsflächen notwendig. „Die Landeshauptstadt München freut sich hier über entsprechende Flächenangebote in und um München“, heißt es in der Mitteilung.

„München braucht mehr Bäume – für das Stadtklima und als Naherholungsraum. Außerdem binden sie CO 2 und setzen Sauerstoff frei“, sagt Bürgermeisterin Verena Dietl zum Vorhaben.

