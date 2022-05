Neuer Sportcampus der TU München im Olympiapark eingeweiht: Hallo war auf Rundgang

Von: Benedikt Strobach

Teilen

Der neue TUM-Campus im Olympiapark wurde nun eingeweiht. © dpa/Christian Kunz

Der neue TUM-Campus wurde im Olympiapark eröffnet. Das Gelände ist moderner geworden, auch digitaler Wettkampf ist möglich. Hallo hat sich umgesehen:

Olympiapark Wenn im Eingangsbereich eine Station mit Druckplatte und Bildschirm steht, an der man unter anderem die eigene Sprungkraft messen kann, beginnt der Termin bereits sportlich. Dass das zur Einweihung des neuen Sportcampus der Technischen Universität München (TUM) passt, erklärt sich von selbst. Mittlerweile ist der zweite von drei Bauabschnitten fertiggestellt. Hallo hat sich vor Ort umgesehen.

Neuer Sportcampus der TU München im Olympiapark eingeweiht: Die besten Bilder vom neuen Gelände Fotostrecke ansehen

Neuer TUM-Campus im Olympiapark: Kletterhalle ermöglicht digitalen Wettkampf

Was auffällt: Der Campus wird von natürlichem Licht durchflutet. Große Fensterreihen gewähren Einblick in die Hallen. „Er ist so gebaut, dass er Kommunikation und Begegnung fördert“, sagt Architekt Much Untertrifaller. 5200 Kubikmeter Holz machen die Anlage zu einem der größten Holzbauten Europas. Das Vordach an der Westseite bezeichnet der Architekt als „umarmende Geste“ zwischen Innen- und Außensport, da es vom Gebäude rund 20 Meter auf eine der Laufbahnen herausragt.



Obwohl der Campus offen gestaltet ist, können über Sichtblenden, die über Bildschirme in den Hallen bedient werden, vertrauliche Verhältnisse, etwa für Prüfungen, geschaffen werden, ergänzt Peter Spitzenpfeil von der Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaften der TUM.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Neuer TUM-Campus im Olympiapark: Nutzung durch TUM und ZHS

Besonders sei die 16 Meter hohe Kletterhalle. „Durch das Clift-System kann hier digital gegen Kontrahenten aus aller Welt angetreten werden.“ Auch die neuen Diagnostikräume hebt Spitzenpfeil hervor: „Hier erstellen zwölf Kameras ein Bewegungsanalysebild der Sportler.“ In einer Schulturnhalle können Lehramts-Studierende üben, Unterricht für Schüler zu gestalten.

Insgesamt wird der Campus mit einer Bruttogeschossfläche von 42 200 Quadratmetern über 14 Sporthallen, zwölf Hörsäle, 15 Diagnostikräume, fünf Werkstätten, eine Bibliothek, eine Cafeteria sowie Sportflächen von rund 20 Hektar verfügen. Genutzt wird das Areal von 3000 TUM-Studierenden sowie 17 000 Mitgliedern des Zentralen Hochschulsports (ZHS).

„Allein vom ZHS kommen pro Woche 9000 Studierende hierher“, erklärt Till Lorenzen, Geschäftsführer der Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaften. Insgesamt 168,5 Millionen Euro hat der Neubau gekostet.



Derzeit läuft der dritte Bauabschnitt. Dieser soll 2024 abgeschlossen werden. Anfang 2025 wird das Bauprojekt mit den Außensportanlagen dann endgültig fertiggestellt.

Quelle: www.hallo-muenchen.de