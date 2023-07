Kommen die Olympischen Spiele wieder nach München? OB Reiter positioniert sich klar zur Olympia-Bewerbung

Von: Jonas Hönle

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) positioniert sich bei einer möglichen Olympia-Bewerbung für die Sommerspiele in München. (Archivfoto) © Matthias Balk/dpa

Mit einer erneuten Kandidatur könnten die olympischen Winter- oder Sommerspiele wieder in Deutschland stattfinden. Was Münchens OB Reiter dazu sagt...

München ‒ Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) will die weltbekannten Spiele wieder nach Deutschland holen und startet einen neuen Versuch für die Olympia-Bewerbung.

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter hat sich in der Debatte nun eindeutig positioniert. „Ich sehe keine Chance für Winterspiele in München. Genau da funktioniert das mit der Nachhaltigkeit nur schwer. Wenn, dann Sommerspiele“, sagte der SPD-Politiker (65) dem Bayerischen Rundfunk. Das Interesse an Sommerspielen sei für die Bevölkerung schlicht größer.

Olympia-Bewerbung - OB Reiter positioniert sich für Sommerspiele in München

Die erfolgreiche Durchführung der European Championships im Sommer 2022 stimmt den 65-Jährigen positiv. „Es war eine sensationelle Veranstaltung, bei der die Münchnerinnen und Münchner begeistert mitgegangen sind“, sagte Reiter. Seitdem sehe er auch Chancen, „dass wir den Bürgerentscheid gewinnen können, wenn wir es gut vorbereiten“.

Olympische Spiele in Deutschland - Kandidatur für 2036 und 2040 im Sommer oder 2038 und 2042 im Winter möglich

Mit der Kampagne „Deine Idee. Deine Spiele“ will der DOSB die Bundesbürger für sein Vorhaben gewinnen. Letztmalig fanden 1972 Olympische Spiele in Deutschland statt. Anschließend waren Bewerbungen serienweise ohne Erfolg geblieben, auch weil die Bürger dagegen waren.

Der Verband hat nun zunächst eine gemeinsame Olympia-Kandidatur mehrerer deutscher Städte für 2036 und 2040 im Sommer oder 2038 und 2042 im Winter im Blick.

Dies sei laut Reiter im Wettstreit mit der internationalen Konkurrenz „ein einmaliges Pfund, mit dem wir wuchern können“.

