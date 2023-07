Omas gegen Rechts: Münchner Aktionsbündnis hat eigenen Film bekommen

Von: Romy Ebert-Adeikis

Die „Omas gegen Rechts“ waren vor der Bundestagswahl 2021 in ganz München präsent. Zu ihrer Kampagne ist jetzt ein Film entstanden.

München ‒ Gleich bei ihrer ersten Demonstration mit den „Omas gegen Rechts“ hat Christine Fischer schlucken müssen: „Wir waren am Weihnachtsmarkt mit unseren Schildern. Auf der anderen Straßenseite stand ein Mann, hat uns intensiv angeschaut und ist dann mit dem Finger über seine Kehle gefahren“, erzählt die 70-Jährige.

Für die Sollnerin trotzdem kein Grund, mit ihrem Engagement aufzuhören: „Es passiert so viel Unsägliches. In Deutschland ist die Demokratie schonmal gekippt. Dass das nochmal passiert, will ich nicht mit ansehen.“

So wie Fischer geht es etwa 40 Frauen in und um München. Sie bilden den aktiven Kern der „Omas gegen Rechts“, einem Aktionsbündnis, das sich 2018 nach österreichischem Vorbild auch an der Isar gegründet hat. Der Gruppe und ihren Aktivitäten hat die Lochhauserin Manuela Serafim jetzt einen Film gewidmet, der am Dienstag, 18. Juli, in Haidhausen Premiere feiert (siehe Kasten).

Im Fokus steht dabei die 100-tägige Kampagne „Tausende Stimmen gegen Rechts“ zur Bundestagswahl 2018, bei der Serafim die Omas auf Schritt und tritt mit der Handykamera begleitet hat. Dabei sprach das Bündnis Passanten an und bat um Statements gegen Rechts. 400 Karten sind dabei zusammen gekommen. Für die Aktion hat die Gruppe 2021 auch den Förderpreis „Münchner Lichtblicke“ erhalten.

„Oma sein ist eine Haltung“, sagt Elisabeth Redler, eine der Hauptorganisatorinnen der Münchner Gruppe. „Es geht um das Gefühl, Verantwortung für die Zukunft unserer Kinder und Enkel zu übernehmen“, erklärt die 74-Jährige aus dem Lehel.

Sie selbst sei Ende 2018 zum Bündnis gestoßen. „Als die AfD in den bayerischen Landtag eingezogen ist, habe ich mir vorgestellt, was ich sage, wenn meine Enkel mich einmal fragen, was ich damals getan habe. Dann war mir klar, dass ich auf der richtigen Seite stehen und Gesicht zeigen will.“

Allerdings nehme das Bündnis nicht nur Großmütter auf. „Vor allem geht es darum, ob jemand unsere Werte teilt.“ Dabei ist den Mitstreitern die Form und Intensität ihres Engagements weitestgehend freigestellt ‒ auch, weil die Gesundheit im fortgeschrittenen Alter immer mal wieder eine Rolle spielen kann.

Gesetzt ist für die „Omas gegen Rechts“ die Zusammenarbeit mit der Gruppe „München erinnern!“, die sich für die Hinterbliebenen des OEZ-Attentats einsetzt. Seit Kurzem sind Mitglieder auch an Schulen aktiv, diskutieren mit Kindern und Jugendlichen oder vermitteln Experten.

Im Mai hat das Münchner Bündnis zudem zu einer zweitägigen Konferenz für alle „Omas gegen Rechts“ in Deutschland in die Mohrvilla geladen. Denn Gruppen existieren in allen großen Städten Deutschlands ‒ auch im Osten. Und neben der Haltung gehe es vielen Mitgliedern ja auch um das soziale Miteinander. „Ich gehe lieber mit anderen auf eine Demo als mich allein vor dem Fernseher zu ärgern“, beschreibt es Fischer.

Spätestens nach den Sommerferien wird sich das gemeinsame Demonstrieren wieder häufen. Denn natürlich wollen die „Omas gegen Rechts“ auch vor der Landtagswahl im Oktober Flagge zeigen. „Wie genau, das überlegen wir aber gerade noch“, sagt Redler.

Wie es zum eigenen Film kam und wo er zu sehen ist

„Nicht schweigen“ heißt der etwa einstündige No-Budget-Film über die Münchner „Omas gegen Rechts“, der am Dienstag, 18. Juli, in der Volkshochschule an der Einsteinstraße 28 erstmals gezeigt wird. „Ich will damit die Botschaft vermitteln, dass man etwas erreichen kann, auch wenn man vermeintlich nicht so eine große Reichweite in den sozialen Netzwerken hat“, sagt Dokumentarfilmerin Manuela Serafim.

Die 59-Jährige hat das Aktionsbündnis 2020 bei einer Erinnerungsveranstaltung an das NSU-Opfer Theodoros Boulgarides kennengelernt. Eigentlich wollte Serafim nur ein Video für die „Oma“-Kampagne zur Bundestagswahl 2021 drehen. „Mich haben aber diese zwölf Frauen so fasziniert, dass ich neugierig war, wie es weitergeht.“ Am Ende haben sie und ihre Handykamera die Gruppe fast ein Dreivierteljahr lang begleitet.

Die Filmpremiere beginnt um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung bei der VHS unter Telefon 48 00 66 239 oder online unter www.mvhs.de (Kursnummer Q170010) ist gewünscht.