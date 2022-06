Neues Online-Ticket für Freibäder in München ‒ Wie das System funktioniert und was es für Vorteile bringt

Von: Jonas Hönle

Teilen

In München geht ein neues Online-Ticket-System für Freibäder an den Start. (Symbolbild) © SWM

Das Online-Ticket für Freibäder in München soll Besuchern Vorteile bringen - auch ohne Kundenkonto. Hallo erklärt, wann das neue System startet und wie es funktioniert...

In München startet am 8. Juni das neue Online-Tickte-System für die Freibäder. Schwimmbad-Besucher können dann ihre Eintrittskarte schon vorab im Internet kaufen.

Damit haben wir einen ersten wichtigen Schritt beim Thema Digitalisierung unserer Bäderangebote erreicht. Der Webshop und das damit verbundene Angebot sollen zudem weiterentwickelt werden, um hier auch Kundenwünsche zu berücksichtigen.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

In diesem Sommer setzten die SWM wieder die Schlechtwetterregelung in Münchner Freibädern um. Bei bestimmter Witterung bleiben diese vier Freibäder in München zu.

So funktioniert das neue Online-Ticket-System für Freibäder in München

Auf https://m-baeder-tickets.swm.de/ gehen.

Das gewünschte Freibad und Tag auswählen.

Auswählen: als Gast bestellen oder Kundenkonto anlegen.

Auswählen: regulärer oder ermäßigter Preis (5,50 Euro bzw. 3,50 Euro) bzw. 0-Euro-Ticket für bis-12-jährige und München-Pass-Inhaber. Bitte beachten: für unter-6-jährige muss das 0-Euro-Kleinkind-Ticket gelöst werden.

Zahlung mit Kreditkarte – in den nächsten Wochen sollen die weiteren Zahlungsoptionen Google Pay und Apple Pay folgen.

Der QR-Ticket-Code wird an die angegebene Mailadresse gesendet oder kann direkt auf dem Handy im „Wallet“ gespeichert werden.

Den QR-Code auf dem Handy an der Badkasse scannen lassen oder auf A4-Papier ausgedruckt mitbringen.

Die Vorteile des Online-Ticket-System für Freibäder in München - mit und ohne Kundenkonto

Laut SWM bringt das Kundenkonto in dem neuen Online-Ticket-System Vorteile. So sei damit die Umbuchung des Tickets auch noch am Geltungstag und auch die Stornierung möglich.

In einem nächsten Schritt sei auch geplant, dass der Kauf von E-Tickets für Hallenbäder, der Kauf von Gutscheinen sowie Kursbuchungen über diesen Webshop möglich sind.

Im Sommer möchte die SWM auch noch eine sogenannte „Fast Lane“, also einen separaten schnelleren Zugang, für alle Freibad-Besucher mit Online-Ticket einrichten. Dafür müssten jedoch noch mehr Saisonkräfte eingestellt werden.

Künftig soll der Online-Ticket-Webshop für die Freibäder auch mit dem M-Login verknüpft werden, um weitere Vorteile zu ermöglichen.

Auch die Bäderkarte mit 10% Rabatt soll zeitnah virtuell in den Webshop integriert werden.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.