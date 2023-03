„Open Westend“: Künstler öffnen wieder Atelier- und Wohnungstüren und zeigen ihre Werke – heuer zum mittlerweile 20. Mal

Das Atelier der Künstlerin Brigitte Reichl, welches sich in einem Autohaus befindet, kann ebenfalls besichtigt werden. © Angelika Hofmann

Zum 20. Mal findet dieses Jahr das „Open Westend“ statt, bei dem Künstler ihre Ateliers und Werke zeigen. Wie viele Künstler sich inzwischen beteiligen...

Westend ‒ Endlich ist es wieder so weit: Nach zwei Jahren Pause findet von Freitag, 24., bis Sonntag, 26. März, das „Open Westend“ statt − und das bereits zum 20. Mal.

„Anfangs waren es etwa fünf Künstler, die alle hier in der Nähe gewohnt haben und die Idee hatten, eine gemeinsame Ausstellung über mehrere Tage zu machen“, sagt Brigitte Reichl. Sie selbst begeistert die Besucher seit vielen Jahren, indem sie mit verschiedenen Objekten ausgefallene Installationen kreiert.



„Open Westend“: 51 Künstler zeigen Arbeitsplatz und Werke

Mittlerweile hat die erste offene Ateliergemeinschaft in München eine beeindruckende Teilnehmerzahl erreicht. Heuer wirken stolze 51 Menschen bei „Open Westend“ mit. Von den diesjährigen Neuzugängen sticht laut Fotografin Natalie Squire vor allem Ricky Young heraus. „Er macht Bilder mit sehr alten Kameras und entwickelt die Fotos bei sich zu Hause“, erklärt sie. „Das Spannende daran ist, dass er selbst mit seinen 32 Jahren noch recht jung ist und sich trotzdem diesem alten Handwerk widmet.“

Das „Open Westend“ findet bereits zum 20. Mal statt. © Celina Nietzel

Die Veranstaltung wurde 2002 ins Leben gerufen. In all den Jahren hat sich einiges verändert. Mittlerweile stellen die Künstler in Autohäusern, Gewerbehöfen, Ateliers, ihren privaten Wohnungen und sogar Kirchen aus. Das Publikum ist dementsprechend bunt gemischt. Nicht nur Kunstbegeisterte besuchen die Ausstellung. Auch Kirchengänger „verirren“ sich und können so die Werke der Künstler bestaunen, ohne je über die Schwelle eines Ateliers zu treten.



Besucher brauchen am kommenden Wochenende also nur durch das Viertel zu schlendern, um in die Welt der Kunst einzutauchen. An jeder Ecke gibt es Neues zu entdecken. Von bildender Kunst über Fotografie, Handwerk und Installation bis hin zu Führungen durch die Ateliers, Konzerten, einer Hörspiel-Performance, Lesungen, Malvorführungen, Tanztheater und Walking Acts fehlt es an nichts. Dabei ist der Großteil der Veranstaltungen kostenlos.



Standorte und Öffnungszeiten Geöffnet sind die Ateliers Freitag, 18 bis 21 Uhr, Samstag, 12 bis 20 Uhr, Sonntag, 12 bis 19 Uhr. Die Werke von Brigitte Reichl und Natalie Squire befinden sich in der Kirche St. Benedikt, Schrenkstraße 2. Ricky Young zeigt seine Kunst in der Guldeinstraße 29. Infos unter www.openwestend.de.

Celina Nietzel

