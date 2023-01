München gedenkt Opfern des Nationalsozialismus ‒ Homosexualität als Verfolgungsgrund besonders im Mittelpunkt

Von: Jonas Hönle

München gedenkt den Opfern des Nationalsozialismus und setzte ein Erinnerungszeichen für August Gänswein. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Am Holocaust-Gedenktag gedenkt München den Opfern des Nationalsozialismus, Homosexualität als Verfolgungsgrund und setzte ein Erinnerungszeichen für August Gänswein.

München ‒ Am heutigen Freitag ist der offizielle Holocaust-Gedenktag. Seit 1966 wird in Deutschland am 27. Januar der Opfer des Nationalsozialismus gedacht, 2005 wurde dieser Tag von den Vereinten Nationen zum International Holocaust Remembrance Day erklärt.

Die Stadt München legt aus diesem Anlass einen Kranz mit Stadtschleife am Platz der Opfer des Nationalsozialismus nieder und setzt auch ein Erinnerungszeichen für August Gänswein, der wegen ihm unterstellter Homosexualität im Nationalsozialismus verfolgt, im Konzentrationslager als arbeitsunfähig deklariert und ermordet wurde.

Gedenken an Opfer des Nationalsozialismus und Erinnerungszeichen für August Gänswein in München

Gänswein wurde am 23. März 1891 in Riedern am Wald geboren. Er war seit 1912/13 Unternehmer und zog im Mai 1925 nach München. Seit 1932 wurde Gänswein aufgrund angeblicher „Verfehlungen wegen § 175 StGB“ verfolgt. Auch ohne Beweise seiner ausgelebten Homosexualität wies ihn die Polizei 1936 in das Konzentrationslager Dachau ein.

Wegen einer früheren bleibenden Unfallverletzung wurde Gänswein als arbeitsunfähig deklariert und am 22. Januar 1942 in der Tötungsanstalt Hartheim bei Linz ermordet.

Das Gedenken widmet sich insbesondere der Homosexualität August Gänsweins als Verfolgungsgrund.

Homosexualität als Verfolgungsgrund - Gedenken am internationalen Holocaust-Gedenktag

Zum internationale Holocaust-Gedenktag steht in diesem Jahr bundesweit das Gedenken an wegen ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität verfolgter Menschen im Mittelpunkt.

Lange Zeit wurden gerade als Homosexuelle verfolgte Personen auch in der Erinnerungskultur marginalisiert oder ihre Schicksale verschwiegen. Die Gedenkstunde des Bundestags ist im Januar erstmalig den Menschen gewidmet, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität verfolgt und ermordet wurden.

Auch die Sonderausstellung „TO BE SEEN. queer lives 1900–1950“ im NS-Dokumentationszentrum München mit Themenführungen greifen diesen Schwerpunkt auf.

Zu den Erinnerungszeichen Erinnerungszeichen werden seit 2018 an Orten angebracht, an denen Menschen lebten, die von den Nationalsozialisten verfolgt und ermordet wurden. Die Erinnerungszeichen bestehen aus gebürstetem Edelstahl und sind vergoldet. Es gibt sie in zwei Ausführungen – als Wandtafeln an der Fassade und als Stelen auf öffentlichem Grund. Sie enthalten die wichtigsten Lebensdaten, Angaben zum Schicksal und – falls vorhanden – ein Bild. Durch die gelochte Oberfläche können die Informationen auch ertastet werden.

