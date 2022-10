Bus-Potenzial ausschöpfen, mehr Platz für Fußgänger und Fahrräder ‒ Die Umbau-Ideen für den Ostbahnhof

Von: Katrin Hildebrand

Teilen

Nina Reitz möchte Radweg und Grünstreifen am Ostbahnhof umbauen lassen. © Katrin Hildebrand

Der BA Haidhausen will am Ostbahnhof mehr Platz für Bus-Linien, Fußgänger und Fahrräder sowie einen barrierefreien Einstieg an der Orleanstraße schaffen.

Die zweite Stammstrecke verspätet sich. Diverse U-Bahn- und Tram-Projekte dauern noch Jahre. Deshalb liegt die Verkehrslast auf den Bussen.

Der BA Au-Haidhausen hat nun auf SPD-Initiative ein umfangreiches Verbesserungskonzept für die Bushaltestellen am Ostbahnhof vorgelegt und dazu einen Prüfantrag gestellt.

Die Umbau-Ideen für Bus-Linien an Ostbahnhof in Haidhausen

„Um die Ausweitung des öffentlichen Angebots umsetzen zu können, brauchen wir zusätzliche Haltestellen“, erklärt Nina Reitz (SPD), Mitglied des Unterausschusses Mobilität. Doch nicht nur das. Auch für potenzielle Fahrgäste könnte das Areal um den Busbahnhof verbessert werden. Hallo München hat die entscheidenden Stellen besucht.

Insgesamt fünf Autospuren befinden sich zwischen Orleansplatz und den Busstopps. Reitz meint: „Wozu braucht es so viele? Noch dazu sind die Spuren durch einen völlig überflüssigen baulichen Mittelstreifen getrennt.“ Platzverschwendung, findet sie.

Ihre Idee: eine Auto­spur einsparen, dafür entlang der Orleansstraße in Richtung Haidenauplatz eine zusätzliche Busspur außerhalb des Bahnhofs einführen. Diese könnten Linien nutzen, die aus Richtung Rosenheimer Straße kommen und nicht am Ostbahnhof enden, sondern weiterfahren.

Der BA wünscht sich auch eine Zusatzhaltestelle für durchfahrende Busse an der Straße nordwestlich des Bahnhofs. © Katrin Hildebrand

Der eigentliche Busbahnhof direkt vor dem Eingang zu den S-Bahn-Linien wäre dadurch entlastet. Außerdem sieht der Prüfantrag vor, Radlweg und Grünstreifen – beide liegen zwischen Straße und Busbahnhof – neu zu planen und einen Teil davon in eine Bus-Warteinsel für Fahrgäste zu verwandeln, die Richtung Haidenauplatz wollen.

Bus-Potential an Orleanstraße ausschöpfen und barrierefrei gestallten

Unzufrieden ist der BA auch mit einem Halt der Linie 155 an der Orleans- Richtung Rosenheimer Straße. Diese wurde erst auf seine Initiative eingerichtet. Doch noch immer befindet sich am Stopp kein „Buskap“ – eine Ausbuchtung mit Blindenleitsystem und der Möglichkeit, an allen Türen barrierefrei einzusteigen. „Derzeit geht das nur vorne“, erklärt Reitz. Weiter hinten schwenkt das Fahrzeug aus, so dass sich eine Lücke zwischen Tür und Bordstein bildet.



Der BA Haidhausen wünscht sich einen barrierefreien Einstieg an der Orleansstraße. © Katrin Hildebrand

Weitere Ideen betreffen den Ostbahnhof selbst. Der ist für Fußgänger schwer zu erreichen. „Der Hauptzugang führt von der Orleansstraße aus Nord­osten kommend am Discounter entlang“, erklärt Reitz.

„Er bietet auf dem Weg zum Eingang nur zwei Meter Gehfläche. Man kommt kaum durch.“ Der Grund: Einen Teil des Weges belegen abgestellte Fahrräder. Um mehr Raum zu schaffen, würde der BA gerne weitere Radstellplätze, auch für MVG-Bikes, einrichten – und dafür eine von zwei Taxi- beziehungsweise Autospuren direkt vor dem Bahnhofsgebäude zumindest teilweise opfern.

MVG prüft Pläne für Bus-Stopp am Ostbahnhof

Der BA hat den Anträgen zugestimmt. „Die Ideen sind gut“, erklärt Vorsitzender Jörg Spengler (Grüne). „Aber für die Überlegungen zur Umsetzung brauchen wir einen Ortstermin mit Stadt und Bahn.“

Auf Nachfrage bei der MVG erfuhr Hallo, dass geprüft werde, den Stopp des Busses 155 zu einer Doppelhaltestelle für zusätzliche Linien sowie barrierefrei als Buskap auszubauen. Wegen der bestehenden Bebauung zum Orleansplatz hin sehe „die MVG vor allem auf der Seite der Friedenstraße langfristig Potential für eine Entlastung des Busbahnhofes“, sagte Sprecher Maximilian Kaltner.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.