Paar aus München darf nach 15 Jahren Verlobung kirchlich heiraten ‒ Hallo erzählt die Geschichte

Nach 15 Jahren Verlobung darf ein Münchner Paar nun endlich vor den Altar schreiten und in der Kirche heiraten – Hallo erzählt ihre Geschichte.

München/Landkreis - Christl Kammergruber und Thomas Bergmann sitzen auf ihrem Balkon und strahlen über das ganze Gesicht. „Wir werden am Sonntag, 10. Juli, heiraten“, sagt die 58-Jährige. Die Erleichterung der beiden ist spürbar – und verständlich: „Wir sind seit 15 Jahren verlobt“, erklärt der 57-Jährige. Beide tragen einen Ring, auf dem innen das Jahr 2007 und der Name ihres Partners graviert ist.

Hochzeit nach 15 Jahren Verlobung: Hallo erzählt die Geschichte eines Münchner Paars

Wie kam es zu so einer langen Wartezeit? Die gebürtigen Münchner – Bergmann kommt aus Allach, Kammergruber aus der Maxvorstadt – wohnen in einer Einrichtung der Behindertenhilfe des Augustinums in Oberschleißheim. Dort lernten sie sich 2004 kennen.

„Sie sind beide durch ihre geistige Behinderung nicht geschäftsfähig. Eigentlich dürfen sie nicht standesamtlich und damit auch nicht kirchlich heiraten“, erklärt Einrichtungsleitung Anett Hoymann gegenüber Hallo. Das bestätigt Paragraf 1304 des Bürgerlichen Gesetzbuches.

Doch Bergmann und Kammergruber fanden eine Möglichkeit. Augustinum-Seelsorger Holger Beckmann und Pfarrer Ulrich Kampe vom Pfarrverband St. Wilhelm in Oberschleißheim überzeugten die katholische Kirche, eine kirchliche Hochzeit mit gesetzlichen Vertretern zu erlauben. Möglich macht dies eine Änderung des Personenstandsgesetzes von 2009: Diese erlaubt es zwei Personen, ohne vorherige standesamtliche Trauung kirchlich heiraten zu dürfen. Familienrechtlich gilt diese Ehe jedoch nicht.



Seit einem Jahr steht der Hochzeitstermin fest. Unterstützt von ihren Bezugspersonen in der Wohnstätte, Xanthi Christou und Klaus Köstner, begannen dann die Vorbereitungen. „Sie haben uns geholfen, Kleid und Anzug auszusuchen oder mit uns unsere Gelübde trainiert“, sagt Bergmann. Vor ihrem großen Tag seien sie etwas aufgeregt, verrät Kammergruber. „Die Vorfreude überwiegt aber.“



Geheiratet wird am Sonntag in St. Wilhelm, Theodor-Heuss-Straße 25, um 14.30 Uhr im Beisein von Freunden und Familie. „Danach fahren wir mit einer Pferdekutsche zum Alten Wirt in Unterschleißheim.“ In den Flitterwochen geht es nach St. Georgen in Österreich.

„Wir haben immer daran geglaubt. Jetzt wird unser Traum wahr“, sagt Kammergruber strahlend. Dann schaut sie zu Bergmann – der auch überglücklich lächelt.

