Bürger und Experten loten noch bis Freitag öffentliche Nutzungen aus – Interessierte im Designcamp willkommen

120 Top-Ideen für die Paketposthalle

+ © Ursula Löschau In Themengruppen sollen die Ideen Gestalt annehmen. © Ursula Löschau

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Ursula Löschau schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Im Rahmen der Bürgerbeteiligung „Halle für alle“ konnten circa 1200 Ideen für die Paketposthalle gesammelt werden. Die besten 120 davon werden nun diskutiert...

München ‒ Eine Rollschuh-Disco, freie Ateliers und eine Bühne für junge Künstler, ein Hundespielplatz, hängende Gärten oder eine Roof-Top-Bar: Welche dieser und anderer Ideen für die ehemalige Paketposthalle umsetzbar sein könnten und weiterverfolgt werden sollen – oder auch an anderer Stelle im Quartier denkbar wären – wird noch bis Freitag, 14. Juli, in einem sogenannten Designcamp im Backstage diskutiert.

Rund 1200 Ideen für die „Halle für alle“ wurden während eines öffentlichen Beteiligungsprozesses eingereicht. Danach trafen Bürger und Experten in einem Abstimmungsverfahren eine Vorauswahl. Übrig blieben 120 „Top-Ideen“, die jetzt, aufgeteilt in fünf Themenbereiche, in intensiver Kleingruppenarbeit ausdiskutiert werden. An Kritik wurde jedoch nicht gespart: Der Verein „Hochhausstop“ vermutet hinter der Bürgerbeteiligung nur ein Ablenkungsmanöver.

Ideen-Ausstellung zur Paketposthalle: „Generationenprojekt“

Vorschläge und Impulse, die „für die gesamte Stadtentwicklung der nächsten Jahre“ reichen würden, sagte Stadtbaurätin Elisabeth Merk zum Auftakt des Camps am Montag. An der Denkschmiede sind neben den jeweiligen Ideengebern Fachleute wie Architekten, Landschaftsplaner sowie Vertreter der Stadtverwaltung beteiligt.



Merk nannte das laufende Beteiligungsverfahren ein „Generationenprojekt“ – auch im Hinblick darauf, dass es bis zur Umsetzung der Ideen noch einige Jahre dauern werde. Inhaber Ralf Büschl konkretisierte: Der Umzug der Post in das neue Briefzentrum in Germering wird Ende 2024 erwartet. Frühestens dann kann mit der Arbeit unter dem denkmalgeschützten Dach aus Betonfertigteilen begonnen werden.

Neben der Sanierung der Hallendecke selbst soll ein Untergeschoss mit 25 Metern Tiefe ausgehoben werden. Dort entstehen ein Multifunktions-Konzertsaal sowie Galerieräume. Büschl rechnet 2030 mit der Fertigstellung. „Bis dahin müssen wir auch die Pläne für die ,Halle für alle‘ nochmal überprüfen, damit das Ganze so nah wie möglich an der Zukunft ist“, sagte Büschl.



+ Inhaber Ralf Büschl (re. im Bild) zeigt Teilnehmern des Designcamps das Innere der Halle. © Ursula Löschau

Ideen-Ausstellung zur Paketposthalle: Pilotphasen vor Umsetzung?

Viertel-Chefin Anna Hanusch (Grüne) wünschte sich, dass „ein paar der Ideen auch schon vorher temporär an anderen Orten erprobt werden“. Das unterstützte Julian Petrin, Stadtforscher und Chef von Urbanista, dem Büro für Stadtentwicklung, welches den Beteiligungsprozess für die Paketposthalle mitgestaltet. Er machte auch darauf aufmerksam, dass die späteren öffentlichen, überwiegend nichtkommerziellen Nutzungen des überdachten Quartiersplatzes jeweils von eigenständigen Trägern geleitet und verantwortet werden müssten.



Um nur einige weitere Beispiele aus den Kategorien von „Konsumfrei“ über „Grün“ bis „Spiel und Bewegung“ zu nennen: Gewünscht werden unter anderem eine Volksküche, ein Repair-Café, Urban Gardening, ein Wochenmarkt, ein Open-Air-Kino, ein Hochseilgarten und ein Schwimmbad.

So geht es weiter Das Designcamp im Backstage, Reitknechtstraße 6, lädt bis Freitag, 14. Juli, zur Teilnahme ein. Am Mittwoch, 12. Juli, ab 14 Uhr werden die Ergebnisse der ersten beiden Workshoptage vorgestellt und ab 17.30 Uhr mit den Anwesenden diskutiert. Am 14. Juli ab 14 Uhr gibt es eine Gesamtpräsentation mit Abschlussdebatte. Interessierte sind zudem am Donnerstag ab 17.30 Uhr zum sogenannten „Schulterblick“ mit Gedankenaustausch und jeden Abend ab 19 Uhr zum gemeinsamen Ausklang willkommen. Im Anschluss entwickeln Experten die Ergebnisse weiter zu einem Konzept, das im Herbst öffentlich dargestellt werden soll.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.