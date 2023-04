Kampf gegen Freezing-Symptom: Mentales Training und Physische Reize

Welt-Parkinson-Tag am 11. April: Schwabinger Klinik entwickelt Training gegen Freezing-Symptom

Von: Romy Ebert-Adeikis

Ein Laserpointer zeigt diesem Parkinson-Patienten den Weg. Ohne den Lichtreiz würde er auf der Türschwelle stehenbleiben - das nennt man „Freezing“. © Schön Klinik Schwabing

Oftmals leiden Parkinson-Patienten am sogenannten „Freezing-Symptom“, das ihnen das Gehen enorm erschwert. Welche Therapie-Methoden in München entwickelt wurden:

München ‒ Die Ampel springt auf Grün, aber die Beine wollen einfach nicht loslaufen: Viele Parkinson-Patienten kennen diese Situation. „Freezing“ – also „Einfrieren“ – heißt die Störung, die nicht nur beim Losgehen auftreten kann, sondern auch, wenn ein Teppichmuster endet oder ein Türrahmen durchschritten werden muss. An der Schön Klinik München Schwabing hat Professor Andres Ceballos-Baumann mit dem Münchner Anti-Freezing-Training (MAFT) eine spezielle Therapie gegen die motorische Blockade entwickelt.

Professor Andres Ceballos-Baumann © Schön Klinik Schwabing

„Parkinson-Patienten fehlt der Nervenbotenstoff Dopamin, der wichtig ist, um selbstgeplante Bewegungen umzusetzen“, erklärt Ceballos-Baumann den Grund für das „Freezing“, das bis zu einer halben Minute dauern kann. Grundsätzlich lasse sich die Gangstörung zwar mit Medikamenten lindern. „Aber je weiter die Krankheit fortschreitet, desto schwieriger wird es“, sagt der Neurologe. Die Zahl der Betroffenen nehme darum mit der Dauer ihrer Parkinson-Erkrankung zu. „Nach neun Jahren leiden etwa 70 Prozent daran.“ Besonders häufig treten die Blockaden bei Wendebewegungen auf, weiß Ceballos-Baumann.

Kampf gegen Freezing-Symptom: 30 Physiotherapeuten in München geschult

Um Betroffenen abseits von Medikamenten zu helfen, haben er und sein Team seit 2008 MAFT entwickelt. Die Pilotphase fiel mitten in die Corona-Pandemie. Inzwischen wird das Training als Teil einer multimodalen Therapie aber nicht nur in der Schön Klinik München Schwabing, sondern bundesweit an Parkinson-Fachkliniken angeboten. In München sind darin bisher etwa 30 Physiotherapeuten geschult.

„Die Patienten kommen idealerweise zwei Wochen lang für je drei Mal 30 Minuten zum Training“, erläutert der Facharzt. Dabei wird zunächst festgestellt, in welchen konkreten Fällen die Gangblockaden auftreten. Dann werden Strategien dagegen erarbeitet und eingeübt. „Man ruft die ‚Freezing‘-Situationen bewusst hervor und trainiert, damit umzugehen.“



Kampf gegen Freezing-Symptom: Mentales Training und Physische Reize

Das „Wie“ ist dabei völlig individuell. Während einige Patienten mit mentalen Methoden arbeiten – zum Beispiel, indem sie sich innerlich einen Takt vorzählen oder es vermeiden, auf den Türrahmen zu schauen – brauchen andere Hinweisreize. Helfen können zum Beispiel ein Laserpointer, der den Weg mit einem Lichtpunkt vorgeben.

Oder sogenannte „Anti-Freezing“-Stöcke: „Ziehen die Patienten eine Lasche am Griff, klappt unten quer ein Stäbchen aus, das den Anreiz dazu gibt, weiterzugehen“, erklärt der Münchner Neurologe. Laserpointer und Stock können Parkinson-Betroffene als Hilfsmittel auch verschrieben bekommen. Die Kosten kann dann die Krankenkasse übernehmen.

Anti-Freezing-Stöcke können ebenfalls Anreize für Parkinson-Patienten zum Weitergehen geben. © Schön Klinik Schwabing

Noch Zukunftsmusik sind hingegen intelligente Hilfsmittel. „Zum Beispiel werden besondere Brillen oder Schuhe entwickelt, die automatisch ein Muster oder Laserpunkt zeigen, wenn der Betroffene stehenbleibt.“

Wer kann das Münchner Anti-Freezing-Training nutzen? Grundsätzlich ist das Training für alle Parkinson-Patienten mit „Freezing“ geeignet. An speziellen Fachkliniken – wie der Schön Klinik Schwabing – wird es als Teil der multimodalen Therapie angeboten. Außerdem gibt es das Parkinson-Netzwerk-Therapie (PaNTher), das mit der AOK kooperiert. Dort versicherte Parkinson-Patienten können MAFT von speziell geschulten Physiotherapeuten ebenfalls erhalten.

