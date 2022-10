Neue Parklizenz-Gebiete in Giesing ‒ Worauf sich Anwohner und Besucher einstellen müssen

Von: Kristina Beck

In Giesing entstehen zwei neue Parklizenzgebiete: „Giesinger Bahnhof“ und „Walchenseeplatz“. © Daniel Reinhardt/dpa

Parken mit Parkausweis oder Parken mit Parkschein: In Giesing entstehen zwei neue Parklizenz-Gebiete. Was bleibt und welche Neuerungen es gibt.

Zwei neue Parklizenz-Gebiete werden in München in Betrieb genommen. Die Gebiete „Giesinger Bahnhof“ und „Walchenseeplatz“ in Giesing sind zwei von insgesamt acht weiteren Parklizenz-Gebieten, die der Stadtrat im Januar 2022 beschlossen hat. Parkausweise für vor Ort ansässige Bewohner können ab sofort beantragt werden.

München bekommt mit dem Giesinger Bahnhof und Walchenseeplatz zwei neue Parklizenz-Gebiete

Das bereits bestehende Gebiet „Walchenseeplatz“ wird nach Süden erweitert und erstreckt sich künftig zwischen Spixstraße, Herzogstandstraße, Deisenhofener Straße, Fockensteinstraße, Setzbergstraße, Untersbergstraße und Tegernseer Landstraße.

Der östliche Teil der Deisenhofener Straße, der Fockensteinstraße und der Perlacher Straße, die bisher im Gebiet „Walchenseeplatz“ lagen, werden künftig dem Lizenzgebiet „Giesinger Bahnhof“ zugeordnet. Die von dieser Veränderung betroffenen Haushalte erhalten demnächst Informationen, wie mit den bereits ausgestellten Parkausweisen weiter verfahren wird.

Das neue Gebiet „Giesinger Bahnhof“ erstreckt sich zwischen Deisenhofener Straße, Schlierseestraße, Chiemgaustraße, Weissenseestraße, Sintpertstraße und Fockensteinstraße und schließt damit östlich an das Gebiet „Walchenseeplatz“ an. Die neuen Parklizenz-Gebiete ergänzen die bereits bestehenden 69 Gebiete.

Wie funktioniert das Parken in den Parklizenz-Gebieten?

Die häufigsten Parkregeln in den Lizenzgebieten sind das Bewohnerparken (Parken ist Bewohnern mit einem gültigen Parkausweis vorbehalten) und das Mischparken mit Parkschein: Hier können Besuche gebührenpflichtig mit Parkschein ganztägig parken, Bewohner mit Parkausweis parken kostenlos und zeitlich unbegrenzt.

Daneben wird es Mischformen geben, die Verkehrssituationen angepasst sind und die Belange der Viertel mit einer aus Wohnen, Gewerbe und Arbeiten widerspiegeln. An Straßenabschnitten mit Gewerbeeinheiten, Einzelhandel etc. sind teilweise Kurzzeit-Parkflächen und Lieferbereiche eingerichtet, um die Belange des Wirtschaftsverkehrs zu erfüllen.

Bewohner im Lizenzbereich: Parkausweis kostet 30 Euro

Bewohner mit Wohnsitz im Lizenzbereich, für die ein Kraftfahrzeug zugelassen ist und die nicht über einen Stellplatz auf Privatgrund verfügen, können ab sofort unter bestimmten Voraussetzungen gegen eine Verwaltungsgebühr von 30 Euro jährlich einen Parkausweis für eine Gültigkeitsdauer von einem oder zwei Jahren beantragen.

Alle wichtigen Informationen zur Antragstellung und Lizenzgebieten unter muenchenunterwegs.de/parken.

