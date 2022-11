München erhöht Gebühren für Besucherparken in Parklizenzgebieten

Von: Benedikt Strobach

Teilen

In Münchens Parklizenzgebieten werden die Gebühren für das Besucherparken ab kommenden Montag, 7. November, erhöht. © Haag

Ab kommendem Montag erhöht die Stadt München die Kosten des Besucherparkens in Lizenzgebieten. Die Dauer der Arbeiten und welche Preise dann gelten.

Über 70 Parklizenzgebiete gibt es bereits in München. Weitere sollen in den kommenden Jahren noch folgen. Davor wird es aber bereits teurer - zumindest für Besucher. Die Stadt hebt nämlich ab kommendem Montag, 7. November, die Kosten für Parkscheine in den Lizenzgebieten an.

München erhöht Gebühren für Besucherparken in Lizenzgebieten: Kosten verdoppeln sich, Arbeiten bis Ende Dezember 2022

Künftig kostet dort eine Stunde als Besucher zwei Euro, das Tagesticket elf Euro. Zum Vergleich: Bisher lag der stündliche Preis bei einem und das Tagesticket kostete sechs Euro. Die Parkgebühren verdoppeln sich also. Die Erhöhung hatte der Stadtrat im Juni beschlossen.

Die Parkscheinautomaten werden nun laut Stadt „nach und nach“ umgestellt. Auch werden die neuen Regelungen in der „HandyParken München“-App übernommen. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis Ende 2022 dauern.

Wegen der technischen Abläufe können die Anpassungen an den Automaten und in der App nicht zeitgleich erfolgen. Die Stadtverwaltung bittet daher um Verständnis, dass es zu kurzen zeitlichen Verzögerungen kommen kann.

Erst in diesem Jahr wurden in München neue Parklizenzgebiete eingeweiht. In Giesing gibt es nun auch die Bereiche „Giesinger Bahnhof“ und den erweiterten „Walchenseeplatz“. In Neuhausen-Nymphenburg geht in Kürze das Parklizenzgebiet „Apostelblöcke“ an den Start. Bis Ende 2023 sollen noch vier Gebiete im Stadtbezirk Sendling-Westpark und der „Seydlitzplatz“ in Moosach folgen.

Außerdem hat die Verwaltung weitere Gebiete bereits untersucht. Die konkrete Planung für Laim, Pasing, Berg am Laim, Ramersdorf, Mittersendling, Mangfallplatz, Scharfreiterplatz, Olympiadorf, Milbertshofen, Feldmoching, Hasenbergl und an der Gerberau in Allach steht aber noch aus.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.