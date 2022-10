Bald kaum noch Parkplätze entlang der Rheinstraße? Schwabinger üben massive Kritik an städtischer Vision

Von: Kassandra Fischer

Teilen

Stephan Steinberger, Antonio Graziano, Armand Presser und Hans Busch (v. li.) wollen, dass die Rheinstraße so bleibt, wie sie ist. © Kassandra Fischer

Die Stadt will die Anzahl an Parkplätzen an der Rheinstraße drastisch reduzieren, sehr zum Ärger einiger Anwohner. Sie werfen der Stadt eine „ideologisch geprägte Mobilitätswende“ vor.

Schwabing An der Rheinstraße braucht es keine Veränderung – da sind sich Stephan Steinberger, Antonio Graziano, Armand Presser und Hans Busch einig. Das Mobilitätsreferat plant dort zum Unmut der vier Anwohner eine drastische Umgestaltung. Um das zu verhindern, sammeln die Schwabinger derzeit Unterschriften und haben einige Anträge vorbereitet, die sie im Bezirksausschuss stellen wollen.

Darin fordern sie den Erhalt der aktuellen Fahrbahnbreite sowie aller Parkflächen. „Schon jetzt ist es abends schwer, einen Stellplatz zu finden“, weiß Presser. Der Kernbestand der Häuser entlang der Rheinstraße habe keine Tiefgaragen. Für die Anwohner sei es deshalb nicht zumutbar, dass etwa 80 Prozent der Parkplätze beseitigt würden. Ebenfalls bereits Ist-Zustand: Täglich zwischen halb vier und halb acht staue sich der Verkehr entlang der Rheinstraße. „Wenn die Straße verengt wird, dann stehen die ja noch länger“, sorgt sich Busch. „Und wie wird das erst während der geplanten 18-monatigen Bauzeit?“



Ärger in Rheinstraße: Parkplätze sollen nicht für Bäume weichen

Eine Notwenigkeit für 23 neue Bäume sehen die Anwohner ebenso nicht. „Es gibt genügend Baumbestand in den Innenhöfen sowie etliche Grünflächen in der Nähe“, sagt Busch. „Man benötigt auf der Rheinstraße außerdem keine Schattenflächen durch Bäume, da sie keine Flaniermeile ist“, ergänzt Steinberger. Ebenso verhalte es sich mit den geplanten Abstellplätzen für Räder, E-Bikes und E-Scooter.

Für ersteres gebe es laut den Schwabingern ausreichend Flächen in den Hinterhöfen, Stellflächen für E-Bikes und E-Scooter könnten ohne Probleme am Bonner Platz in unmittelbarer Nähe zur U-Bahnhaltestelle erstellt werden, glauben sie. Die geplante Buslinie durch die Rheinstraße brauche es ebenso nicht, finden die Anwohner. Laut ihnen würde das bloß zu einer weiteren unnötigen Verdichtung des Verkehrs führen – zumal es direkt am Bonner Platz eine U-Bahn-Station gebe.



Ärger in Rheinstraße: „Ideologisch geprägte Mobilitätswende“ soll verhindert werden

Insgesamt kritisieren sie, dass die geplanten Maßnahmen entlang der Rheinstraße nicht im Verhältnis stünden. Für sie steht fest: Es handele sich lediglich um eine „ideologisch geprägte Mobilitätswende“. Die Notwendigkeit bei einer zentralen Verkehrsader wie der Rheinstraße erschließe sich ihnen einfach nicht, so Presser. Was ihn dabei vor allem ärgert: „die Rigorosität, mit der das Thema durchgefochten wird“.

Nach Einschätzung der Anwohner handele es sich beim Straßenabschnitt um keine stark bevölkerte Radlstraße. Die meisten würden eher die sowieso schon beruhigten Routen über die Karl-Theodor- oder die Clemensstraße nutzen. Die Zahlen sprechen eine andere Sprache: Laut aktuellen Berechnungen des Mobilitätsreferates, gebe es derzeit eine Verkehrsstärke von durchschnittlich etwa 1600 Rädern je acht Stunden.



Für die Schwabinger steht fest: „Wir fordern eine ergebnisoffene Abwägung und Neubewertung der geplanten Baumaßnahmen“. Ihre Anträge werden im Unterausschuss Mobilität am Donnerstag, 20. Oktober, ab 19.30 Uhr in der Seidlvilla diskutiert.

Das plant die Stadt an der Rheinstraße Der etwa 500 Meter lange Abschnitt der Rheinstraße zwischen Bonner Platz und Leopoldstraße soll umgestaltet werden. Derzeit gibt es dort 117 Stellplätze, künftig sollen bloß noch 21 bis 26 auf der Südseite übrigbleiben – abhängig von einer neu geplanten Bushaltestelle. Die Radwege sollen verbreitert, die Fahrspur hingegen verschmälert werden. Vorgesehen sind auch 23 Baumpflanzungen, vier Lieferzonen (nachts Parkplätze), verbreiterte Gehwege speziell vor der ansässigen Schule sowie 40 neue Fahrradstellplätze an den Kreuzungen. Das Mobilitätsreferat (MOR) verspricht sich dadurch eine Verbesserung für Fußgänger und Radler, aber auch eine allgemeine Aufwertung des Stadtbildes, eine Erhöhung der Aufenthaltsqualität sowie eine Verbesserung der klimatischen Situation. Zunächst werden die beteiligten Bezirksausschüsse Schwabing-West und Schwabing-Freimann angehört, dann stimmt der Stadtrat ab. „Der Beschluss wird dem Mobilitätsausschuss voraussichtlich im Frühjahr 2023 zur Entscheidung vorgelegt“, sagt MOR-Sprecherin Christina Warta.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.