Anwohner klagen in der Bürgerversammlung über Musikveranstaltungen im früheren Gesundheitshaus

Anwohner halten das ehemalige Gesundheitshaus für Partys ohne mehr Lärmschutz für ungeeignet. © Ursula Löschau

Im Kunstlabor 2 und in anliegenden Bars wird zu laut gefeiert, Nachbarn fühlen sich zunehmend gestört. Nun wollen sie einen Lärmschutz für die Betriebe.

München ‒ Thomas Wölfer berichtet von klirrenden Gläsern auf dem Tisch und „wummernden Bässen, die durch den ganzen Körper gehen“ – und das jeweils über mehrere Stunden an vielen Wochenenden. So beschreibt der Anwohner der Maßmannstraße und Nachbar der Zwischennutzung im ehemaligen Gesundheitshaus an der Dachauer Straße 90 den Veranstaltungsbetrieb dort im vergangenen Sommer.

Weil er und weitere Betroffene das im nächsten Jahr nicht wieder erleben wollen, haben Wölfer und 16 weitere Antragsteller bei der jüngsten Bürgerversammlung für die Maxvorstadt Lärmschutzmaßnahmen und Anpassungen bei der Genehmigungspraxis von Party- und Musikveranstaltungen gefordert. Gegen die kulturelle Zwischennutzung an sich haben sie keine Einwände.

Das Bild zeigt Thomas Wölfer (5.v.li.) und weitere Unterzeichner des Antrags aus der Maßmannstraße. © Ursula Löschau

Anwohner laden Eigentümer zum Anhören ein

Konkret: Sowohl in den offenen Innenhöfen des Kunstlabor 2 als auch in der jetzigen Bar und Kantine im einstigen Pavillon des Blutspendedienstes sollen Pächter und Veranstalter bauliche Maßnahmen ergreifen, welche die Nachbarn vor weiteren Lärmbelästigungen schützen. „Der Pavillon wurde nicht als Diskothek geplant und gebaut“, sagt Anwohner Andreas Uhmann.

Bis geeignete Lärmschutzvorkehrungen getroffen sind, erwarten die Antragsteller, dass die Stadt weitere Veranstaltungen dort untersagt oder durch entsprechende Auflagen für den Schutz der Anwohner sorgt. In diesem Zusammenhang halten sie es zudem für nötig, dass „die Zumutbarkeit individuell geprüft“ wird. Sprich: „Wir wollen, dass die Verantwortlichen zu uns in die Wohnungen kommen und sich selbst anhören, ob das zu ertragen ist“, sagt Wölfer.

Was es gab, waren zahlreiche Gespräche mit dem Bar- und den Kulturbetreibern sowie eine Lärmmessung durch das frühere Referat für Gesundheit und Umwelt. „Da war angeblich alles in Ordnung und der Lärm nur ein Dezibel über dem Grenzwert“, sagt Wölfer und ergänzt: „Ein Grenzwert ist im Übrigen nicht für den Dauerbetrieb gedacht. Und die reizen die Vorgaben bis zum Limit aus.“

Miteinander im Mittelpunkt

Zeno Kratzer, Pächter der Amari-­Bar, versichert: „Mir ist vor allem wichtig, dass wir alle gut miteinander auskommen.“ Die Veranstaltungen lägen „im rechtlichen Rahmen“. Er könne aber nachvollziehen, dass das „subjektive Empfinden“ anders sei. Aufgrund der Beschwerden seien unter anderem bereits Schallpaneele im Gastraum nachgerüstet worden. Zudem habe er die Samstags-Veranstaltungen in den Innenhöfen auf jeweils 16 bis 22 Uhr (zunächst war 14 Uhr Beginn) verkürzt.

Ob er 2024 überhaupt weitere Musikevents anbieten werde, kann Kratzer noch nicht sagen. „Die Veranstaltungen waren ein Versuch.“ Und er sei überdies nicht der einzige Anbieter gewesen. Wichtig sei, dass das Gebäude für die Zwischennutzung erhalten bleibe. Im Moment laufe der Vertrag mit der Stadt bis April 2026.

„Der Plan war nicht, eine Partylocation zu schaffen“, erklärte eine Vertreterin des Kommunalreferats bei der Bürgerversammlung. Solange die Vorgaben eingehalten würden, wären Veranstaltungen jedoch möglich.

