Neue Heimat: Alten -und Servicezentrum Pasing zieht an Bodenseestraße

Von: Andreas Schwarzbauer

Claudia Hohendorf freut sich, die Besucher an der Bodenseestraße zu begrüßen. © Andreas Schwarzbauer

Das Pasinger ASZ ist umgezogen und empfängt Besucher nun an der Bodenseestraße. Wie das Haus nach dem Umzug ausschaut, was sich verändert hat:

München / Pasing ‒ Das Alten- und Servicezentrum (ASZ) Pasing hat eine neue Heimat. Die Einrichtung ist von der Bäckerstraße in den Neubau an der Bodenseestraße 4b gezogen. „Wir sind froh, denn das ASZ ist größer geworden“, sagt Leiterin Claudia Hohendorf. Es verfügt nun neben drei Gruppenräumen auch über ein Gymnastikzimmer und ein zusätzliches Büro. Außerdem gebe es einen weitläufigen Empfang und im Begegnungsraum sowie in der Küche deutlich mehr Platz.

Vor der Küche befindet sich zudem ein kleiner Raum mit Theke und Leseecke. „Das ist ein gemütlicher Rückzugsort für manche Besucher“, sagt Hohendorf. Er kann aber durch eine verschiebbare Wand auch als Erweiterung des Begegnungsraums, in dem unter anderem gegessen wird, dienen.



Eine Leseecke gibts im neuen ASZ Pasing. © Andreas Schwarzbauer

Die Folgen dieser Vergrößerung: „Wir konnten die Leute, die bisher auf der Warteliste für unseren Mittagstisch standen, endlich zu uns einladen.“ 24 Besucher seien jetzt durchschnittlich da. Zudem werde das ASZ sein Kursprogramm ausweiten. „Das ist noch im Aufbau, aber bewährte Angebote wie unsere Sprachkurse finden schon statt“, sagt Hohendorf.



ASZ zieht um: Räume nun heller und farbenfroher

Insgesamt ist das ASZ aufgrund hoher Fenster sowie bunter Wände und Stühle heller und farbenfroher geworden. Alle bisherigen Besucher hätten den Umzug mitgemacht und sogar ein paar neue Gesichter seien zu sehen, sagt die ASZ-Leiterin. Einziger Wermutstropfen für sie ist die schmale Terrasse. An der Bäckerstraße hätte die Einrichtung einen großen Garten gehabt.



Auf Besucher wartet unter anderem ein größerer Begegnungsraum. © Andreas Schwarzbauer

Derzeit wuselten Mitarbeiter und Ehrenamtliche noch durch die neuen Räume, um im laufenden Betrieb die letzten Handgriffe zu erledigen. Hohendorf ist zuversichtlich, dass bald alles abgeschlossen ist.



Das ASZ sucht Ehrenamtliche für die Küche, den Empfang und die Nachbarschaftshilfe. Interessenten können sich unter Telefon 82 99 770 melden.

