Bürgerinitiative aus Pasing wirbt für mehr Baumschutz ‒ und behält sich Musterklage vor

Gesundheit vor Neubau

+ © BI Die BI „Pasinger Grün“ um (von links) Christopher Stark, Reiner Lang und Monika Ermert setzt sich für mehr Baumschutz ein. © BI

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Andreas Schwarzbauer schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Bäume müssen besser geschützt werden - auch zum Wohle der Gesundheit der Münchner, fordert eine Pasinger Bürgerinitiative. Ihre Ziele und Pläne:

Pasing ‒ „Wir können nicht so weitermachen“, sagt Monika Ermert. Immer mehr Bäume müssten für Neubauvorhaben weichen. „Baurecht schlägt immer noch Baumrecht, aber das geht so nicht“, sagt sie. Sie und ihre Mitstreiter der Bürgerinitiative (BI) „Pasinger Grün“ wären dafür auch zu einer Musterklage gegen die Stadt bereit.

+++Anwohner der Pasinger Waldkolonie fürchten weitere Fällungen.+++

Aber zunächst wollen sie mit einer Infoveranstaltung weitere Unterstützer gewinnen. Dazu haben sie Bürger, aber auch Vertreter der Stadtverwaltung, Bauträger und Politiker eingeladen. „Wir wollen vor der Landtagswahl Druck machen“, erklärt Arjen Bongard.



Mehr Baumschutz in Pasing: Bäume gegen Hitze

Die zahlreichen Fällungen in München seien angesichts des fortschreitenden Klimawandels fatal. „Wir merken derzeit, wie angenehm es unter den Bäumen ist“, sagt Reiner Lang. Eine Studie habe gezeigt, dass in Großstädten tausende Hitzetote vermieden werden könnten, wenn 30 Prozent der Flächen von Baumkronen bedeckt wären, erklärt er. In München seien es derzeit nur 20 Prozent. „Wir bräuchten mehr Bäume, aber stattdessen verlieren wir welche“, ärgert er sich.

Es gebe zwar Nachpflanzungen, aber bis diese den gleichen Effekt hätten, vergingen Jahrzehnte. Pasing gehöre zu den Vierteln, in denen am meisten gefällt werde. Das zeige die Baumbilanz der Stadt. Aber: „Die Fällungen passieren in der ganzen Stadt und summieren sich“, sagt Ermert.



+++Auch in Obermenzing wird Kritik an den Baumfällungen laut.+++

Mehr Baumschutz in Pasing: Gesundheit an erster Stelle

Daher fordert die BI, dass bei der Stadtverwaltung ein Umdenken stattfinden müsse. Das Baugesetzbuch könne im Sinne des Baumschutzes ausgelegt werden, meint Lang. Es schreibt nämlich vor, dass ein Vorhaben nur zulässig sei, wenn „die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse“ gewahrt blieben. Daraus könnte man ableiten, Fällungen wegen des Gesundheitsschutzes zu verbieten.

+++Auf der Pasinger Bürgerversammlung wurde mehr Schutz für das Grün im Viertel gekämpft.+++

Weitere Forderungen sind ein Baumkataster und ein stärkerer Schutz für besonders alte Bäume. Darüber will die BI am Samstag, 22. Juli, von 15 bis 17.30 Uhr auf der Grünanlage Wilhelm-Hey-/Croissant-Rust-Straße diskutieren. Als letzten Schritt wäre sie bereit, vor Gericht den Vorrang des Gesundheitsschutzes vor dem Eigentumsrecht zu erstreiten.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.