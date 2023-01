Jugendliche bei Überfall am Pasinger Bahnhof brutal verprügelt ‒ Polizei München nimmt Verdächtigen fest

Ich war am 31.12. in den Pasing Arkaden, seit Jahren tatsächlich wieder mal.

Mein Auto parkte ich im Freien vor dem Bahnhofsplatz. Als erstes dachte ich, ich wäre in der Göthe,- oder Schillerstraße gelandet und war erschreckt, war Pasing vor 20 Jahren doch noch ein "gutes" Viertel. Die Geschäfte, die Leute und jenes Klientel, welches seit überwiegend 2015 nach München kam ist dort vor Ort zu finden - überwiegend. Ich frage mich, wie die RG Politik im Münchner Rathaus das auf die Reihe bekommen möchte!?