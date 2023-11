Bahn will nördliches Empfangsgebäude am Pasinger Bahnhof neu bauen – Wünsche des BA

Der BA kann sich einen höheren Neubau vorstellen – aber nur mit WC und Fahrradgarage. © Romy Ebert-Adeikis

Das nördliche Gebäude des Pasinger Bahnhofs soll neu gebaut werden. Der BA hat auch einige Ideen für den Neubau und richtet Forderungen an die Bahn.

Pasing ‒ Fahrradständer sind rund um den Pasinger Bahnhof Mangelware. Zudem fehlen auf der Nordseite öffentliche WCs. Und an den Bushaltestellen dort müssen die Fahrgäste im Regen stehen, weil es kein Wartehäuschen gibt. Nun bietet sich die Chance, all diese Missstände auf einmal zu beheben. Das zumindest meinte der örtliche Bezirksausschuss bis vor Kurzem.

Die Bahn will zwischen den Gleisen 12 und 14 einen zusätzlichen Bahnsteig bauen. Im Zuge dessen plant das Unternehmen auch, das Empfangsgebäude auf der Nordseite zu erneuern. Und in diesen Neubau setzte das Viertelgremium große Hoffnungen. „Wir wollen ihn zukunftsorientiert ausgestaltet haben, was Toiletten und Fahrradab­stellanlagen betrifft“, sagte Maria Osterhuber-Völkl (CSU).

Doch die Pläne, die die Bahn dem BA zur Stellungnahme vorlegte, sorgten in der jüngsten Sitzung für Ernüchterung. „Wir sind extrem enttäuscht, dass es darin keine substanzielle Aussage über das neue Empfangsgebäude gibt. Das kritisieren wir scharf“, meinte Osterhuber-Völkl.

Kein Interesse von Seiten der Bahn

Der Bezirksausschuss fordert von der Bahn einen detaillierten Plan des Empfangsbaus. Das Gremium will zudem in das weitere Vorgehen einbezogen werden. Das sei wichtig, da auf beiden Seiten des Bahnhofsgebäudes ebenfalls Neubauten geplant seien. Dies biete die „einmalige Möglichkeit“ Verbesserungen für die Fußgänger und Radler sowie einen attraktiven Vorplatz zu schaffen.

Die Bahn scheint daran nicht interessiert und teilt auf Hallo-Anfrage mit, dass sie nur die „Wiederherstellung des Zugangsgebäudes in seiner bisherigen Funktion“ plane. Toiletten und eine Fahrradgarage würden dabei nicht berücksichtigt, so Sprecherin Kathrin Kratzer.

Kritik des Bezirksausschusses ging auch an die Stadt, denn für den Neubau benötigt die Bahn mehr Platz. Das Empfangsgebäude soll einen Meter weiter nach Norden rücken. Dafür muss die Kommune Grund bereitstellen. Osterhuber-Völkl hätte sich gewünscht, dass dies mit bestimmten Bedingungen verknüpft wird, aber: „Die Stadt hat schlecht verhandelt.“ Und das, obwohl die Unzulänglichkeiten auf der Nordseite des Bahnhofs bekannt seien.

Zugang dauerhaft möglich

Außerdem forderte der Bezirksausschuss, dass während der Bauarbeiten der Zugang zum Bahnhof von Norden dauerhaft möglich sein müsse. Darüber hinaus dürfe der Hellihofweg nicht gesperrt werden. „Wir haben beim Bau des Techniktunnels für die U5 gesehen, wie problematisch das ist“, erklärt Osterhuber-Völkl.

Doch DB-Sprecherin Kratzer meint dazu: „Einschränkungen entlang des Hellihofweges beziehungsweise bauzeitliche Sperrungen sind dabei leider unvermeidlich und zwingend erforderlich.“

