CSU will mehr Präsenz und Videoüberwachung am Pasinger Bahnhof – so sieht die Polizei die Lage

Von: Andreas Schwarzbauer

Der Pasinger Bahnhof war erneut im Fokus des BA. © Andreas Schwarzbauer

Der Pasinger Bahnhof gilt als unsicherer Ort, vor allem am Abend. Die CSU wünscht sich mehr Polizeipräsenz, bekommt aber ordentlich Gegenwind...

Pasing ‒ In den Abendstunden mieden Passanten den Pasinger Bahnhof, da sie sich dort unwohl fühlten. Diese Beobachtung hat die CSU-Fraktion des Pasinger Bezirksausschusses gemacht. Sie forderte daher jetzt in einem Antrag, dass die Stadt gemeinsam mit der Polizei für mehr Sicherheit sorgen müsse. Deshalb soll dort der Kommunale Außendienst (KAD) zum Einsatz kommen. Zudem müsse die Videoüberwachung ausgeweitet werden. Das sahen aber nicht alle BA-Mitglieder so.

Handlungsbedarf zeigen laut CSU-Antrag allerdings Zahlen der Bundespolizei. Zwischen März 2022 und Februar 2023 war es im Pasinger Bahnhof zu 132 Straftaten gekommen. „Wir waren überrascht von dieser Zahl. Und es waren nicht nur kleine Delikte“, sagte CSU-Sprecher Sven Wackermann.



Sicherheit am Pasinger Bahnhof: Bisherige Maßnahmen ausreichend?

Christian Müller (SPD) verwies darauf, dass der KAD nur auf städtischen Flächen zum Einsatz kommen könnte. Er warb dafür, die Kräfte aufzustocken, „die tatsächlich zuständig sind – und das ist die Polizei.“ Dafür wiederum sei der CSU-geführte Freistaat zuständig. Wackermann entgegnete, dass die Stadt der Ansprechpartner des BA sei. Der KAD könnte zudem an der Kaflerstraße und am Hermann-Hesse-Weg zum Einsatz kommen. „Es wäre ein Mittel, um durch Präsenz die Sicherheit zu erhöhen.“



SPD-Sprecherin Constanze Söllner-­Schaar zeigte sich dennoch skeptisch: „Ich habe keinen Vergleich, wie viele Straftaten es am Münchner Hauptbahnhof gibt. Außerdem findet in Pasing eine verstärkte Bestreifung statt, die Videokameras werden modernisiert und die Deutsche Bahn setzt ihr Hausrecht durch. Deshalb brauchen wir diesen Antrag nicht.“ Auch die Grünen sahen keinen Bedarf. „Wir haben am Bahnhof kein Problem mit der Sicherheit“, meinte Gerald Zehetbauer (Grüne).

Sicherheit am Pasinger Bahnhof: Kein Kriminalitätsschwerpunkt

Das bestätigt der Leiter der örtlichen Polizeiinspektion 45, Thomas Rehag. „Das Deliktaufkommen ist im Vergleich zum Jahresbeginn rückläufig. Wenn die Entwicklung wieder in die falsche Richtung geht, werden wir die ersten sein, die vor Ort sind.“ Die Bundespolizei teilt auf Anfrage mit, dass sie heuer zwischen Januar und Mai 46 Straftaten registriert habe. Gleichzeitig seien in diesem Zeitraum 20 Millionen Besucher vor Ort gewesen. Erst Anfang des Jahres durchsuchte die Polizei nach einer Überfallserie mehrere Wohnungen.

„In Anbetracht dieser Zahlen kann man am Bahnhof Pasing nicht von einem Kriminalitätsschwerpunkt sprechen“, meint Sprecherin Sina Dietsch. Ein ähnliches Bild zeige sich im Vergleich zu anderen Bahnhöfen. Am Ostbahnhof habe es beispielsweise dreimal so viele Delikte gegeben.



Maria Osterhuber-Völkl (CSU) erläuterte, dass es um das subjektive Sicherheitsgefühl gehe. „Die Pasinger fühlen sich einfach unwohl.“ Unterstützung erhielt sie von Thomas Rittermann (AfD): „Ich kenne Bahnhöfe, die waren vor einigen Jahren auf dem Niveau von unserem. Da wollen Sie heute nicht mehr hin.“ Christa Stock (FDP) meinte: „Mein 16-jähriger Enkel traut sich nach 19 Uhr nicht mehr auf die Südseite des Bahnhofs.“ Grüne und SPD konnten sie nicht überzeugen, die Abstimmung endete in einem Patt, der Antrag war damit abgelehnt.

Hallo-Umfrage: Wie sicher fühlen Sie sich am Bahnhof?

Rainer Pache, Großhadern: „Ich kann das Unsicherheitsgefühl nicht nachvollziehen und fühle mich hier wohl. Die Polizeipräsenz ist für mich ausreichend. Wie es nachts aussieht, kann ich allerdings nicht beurteilen.“

Rainer Pache fühlt sich am Pasinger Bahnhof durchaus sicher. © bcb

Roland Blacher, Fürstenfeldbruck: „Es ist hier nicht einfach als Erwachsener. Die Jugendlichen sind frech und die Polizei fehlt oft. Abends, nach 21 Uhr, würde ich mich hier nicht mehr gerne bewegen.“

Roland Blacher findet vor allem die Jugendlichen am Pasinger Bahnhof frech. Nachts würde er sich nicht mehr am Bahnhof aufhalten. © bcb

Stefan Bryant, Mühldorf: „Grundsätzlich fühle ich mich tagsüber am Pasinger Bahnhof durch das Polizeiaufgebot relativ sicher. Der hektische Betrieb und die Laufkundschaft tragen zu diesem Gefühl bei.“

Stefan Bryant findet die Polizeipräsenz und den hektischen Betrieb am Bahnhof beruhigend. © bcb

Umfrage: bcb

