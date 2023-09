Grüne im BA wollen ein Gratis-WC am Pasinger Bahnhof – Skepsis bei anderen Fraktionen

Von: Andreas Schwarzbauer

Wer die Toiletten am Pasinger Bahnhof nutzt, muss dafür bezahlen. Die Grünen um Gerald Zehetbauer wollten das ändern. © Marie-Julie Hlawica

Wer am Pasinger Bahnhof seine Notdurft verrichten muss, der muss auch dafür bezahlen. Das finden die Grünen nicht gut und fordern kostenlose WCs...

Pasing ‒ Kostenlose Toiletten am Pasinger Bahnhof wünschten sich die Grünen bei der jüngsten BA-Sitzung. In der jüngeren Vergangenheit habe ihr Fehlen zu großen Konflikten zwischen Anwohnern und Besuchern, die sich dort treffen und länger aufhalten, geführt. Insbesondere für Menschen mit geringem Einkommen stelle ein kostenpflichtiges WC eine Hürde bei der Teilhabe am öffentlichen Leben dar, heißt es im Antrag der Grünen.

Bei den übrigen Parteien stieß die Idee aber auf wenig Gegenliebe. Sven Wackermann (CSU) verwies darauf, dass der Blumenladen an der Kaflerstraße im Rahmen eines Projekts des Allparteilichen Konfliktmanagements Münzchips ausgebe, mit denen die Bahnhofstoiletten umsonst genutzt werden könnten. Constanze Söllner-Schaar (SPD) ergänzte, dass es im Untergeschoss der Pasing Arcaden ebenfalls kostenlose Klos gebe. In der Vergangenheit gab es allerdings aus der Pasinger Fabrik Beschwerden, dass Zugreisende die Toiletten des Kulturhauses nutzen würden.

Kostenlose Toiletten am Pasinger Bahnhof: Heißt gratis auch dreckig?

Gerald Zehetbauer (Grüne) entgegnete, dass sich die Lösung mit den Jetons nur an eine kleine Gruppe, nämlich die Passanten am Irmonherplatz, richte. Das Angebot im Einkaufscenter könnten die Menschen wiederum nur zu den Öffnungszeiten der Arcaden nutzen. Zudem sei es nicht allen bekannt. Unterstützung erhielt er von seinem Parteikollegen Andreas Bergmann: „Es ist ein Armutszeugnis, wenn wir uns das nicht leisten wollen.“



Franziska Messerschmidt (SPD) wiederum verwies darauf, dass kostenlose WCs im öffentlichen Raum meist sehr verschmutzt seien. „Ich erinnere mich noch, als die Toilette am Pasinger Bahnhof kostenlos war. Sie war so eklig, dass niemand draufgegangen ist“, unterstützte sie Wackermann. Mit einem Bezahlsystem seien die sanitären Anlagen einfach sauberer. Ingrid Standl (Grüne) widersprach: „Man kann kostenlos nicht mit komplett versifft gleichsetzen. An anderen Stellen in der Stadt funktioniert das doch auch.“

So gebe es kostenlose Möglichkeiten am Georg-Freundorfer-Platz und im Taxispark. Sie sprach sich für einen befristeten Testlauf aus. Allerdings konnte sie nicht genügend BA-Mitglieder davon überzeugen. Nur die Grünen und Freie Wähler/ÖDP stimmten für den Antrag, die Mehrheit war dagegen.

