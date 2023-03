Viele Anträge bei der Bürgerversammlung drehen sich um den Erhalt von Grün

Von: Andreas Schwarzbauer

Um abgesägte Stämme drehte sich die Bürgerversammlung. © Andreas Schwarzbauer

Auf der Pasinger Bürgerversammlung lag besonders der Schutz des Baumbestandes im Viertel im Fokus. Worüber sich die Bürger beschwerten und die die Politik reagierte:

Pasing ‒ Der Anblick im Pasinger Stadtpark sei ein Schock für ihn gewesen, berichtete Bernhard Sommer bei der jüngsten Bürgerversammlung im Stadtteil. Zahlreiche abgesägte Stämme finden sich dort im Westen. „Es erinnert an einen Geisterwald“, sagte der Pasinger.

Der Grund dafür sei, dass die Bäume wegen eines Pilzbefalls und Fäulnis nicht mehr sicher stehen würden, teilt das Baureferat in einem Schreiben mit. „Es ist unsere Pflicht, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Besucher des Parks vor Unfällen zu bewahren.“ Die Reststämme seien als Lebensraum für Insekten, Vögel und Pilze stehengelassen worden.



Sommer zweifelt allerdings, ob das Absägen in diesem Ausmaß nötig gewesen wäre. Natürlich sollten Spaziergänger vor herabfallenden Ästen oder umfallenden Bäumen geschützt werden, aber: „Muss man gleich alle absägen? Auch kranke Bäume haben eine Funktion und sind effektiver als Neuanpflanzungen.“

Baumschutz in Pasing: Pflegen statt absägen

Er plädierte stattdessen dafür, dass das Baureferat die kranken Bäume, die nicht direkt an den Wegen stehen, in regelmäßigen Abständen überprüft, ihre Kronen kürzt und abgestorbene Äste entfernt. „Damit fällt das gröbste Risiko weg.“ Dies sei zwar teurer, aber die Mittel für diese zusätzlichen Erhaltungsmaßnahmen müsse die Stadt bereitstellen, forderte er in seinem Antrag.



Baumschutz liegt den Pasingern am Herzen. © Andreas Schwarzbauer

Gleichzeitig müssten die Menschen auch für sich selbst mehr Verantwortung übernehmen und beispielsweise bei Sturm nicht im Stadtpark spazieren gehen. Die Stadt könne mit Hinweisschildern auf die entsprechenden Gefahren aufmerksam machen. Das geschehe bereits im Winter wegen nicht geräumten Wegen. „Es bedarf meines Erachtens eines Umdenkens bei den Kriterien für Wegesicherheit, um mehr Bäume zu erhalten“, sagte Sommer.



Ein besserer Baumschutz stand generell im Fokus der Bürgerversammlung. Gleich fünf der 25 Wortmeldungen drehten sich darum. Christopher Stark forderte, dass die Bezirksausschüsse bei Entscheidungen über Baumfällungen mehr Rechte erhalten. „Die Mitglieder sind gut vernetzt und kennen die sozialen sowie ökologischen Gesichtspunkte vor Ort besser“, meinte er.

Baumschutz in Pasing: Ärger über Tiefgaragen

Auch Isabella van Eeghen beklagte, dass die Viertelgremien kein Gewicht hätten. „Die Ablehnung des Bezirksausschusses wird lediglich zu den Akten gelegt – obwohl dieser oft den besseren Überblick hat.“ Sie plädierte zudem dafür, dass die Stadt eine Fachstelle für das Thema Baumschutz schaffen sollte. Derzeit seien dafür verschiedene Behörden im Planungs- und Klimaschutzreferat zuständig.

Monika Ermert sind die großen Tiefgaragen bei Neubauvorhaben ein Dorn im Auge. „Ganz oft werden Bäume, die am Rand eines Grundstücks stehen, geopfert, obwohl es für den Baukörper nicht nötig wäre.“ Sie beantragte daher, dass unter der Erde nicht größer gebaut werden dürfe als über der Erde. „Das Ausschachten bis zur Grundstücksgrenze sollte verboten werden, denn es ist klar, dass auf diesen Flächen niemals mehr ein großer Baum wachsen kann.“

Kahlschlag bei Neubauten war Thema auf der Bürgerversammlung. © Andreas Schwarzbauer

Zudem werde der Wasserhaushalt nachhaltig gestört. „Der Regen kann nicht mehr versickern und die Hochwassergefahr steigt.“ Darüber hinaus soll sich die Stadt ihrer Meinung nach ein Konzept überlegen, um mehr Stadtbäume zu pflanzen.



Baumschutz in Pasing: „Baumrecht vor Baurecht“ gefordert

„In München gilt ab sofort Baumrecht vor Baurecht“, forderte wiederum Reiner Lang. Eine Studie habe gezeigt, dass in Großstädten tausende Hitzetote vermieden werden könnten, wenn 30 Prozent der Flächen von Baumkronen bedeckt wären, meinte er. In München seien es derzeit nur 20 Prozent. „Das heißt, die Stadt muss beim Schutz durch Bäume schnell und effektiv nachbessern.“

Dies lasse sich am besten durch einen Paradigmenwechsel bei den Baugenehmigungen erreichen. „Man kann das Baugesetzbuch so auslegen, dass Hitzetote vermieden werden und die Bäume stehenbleiben“, sagte er. Paragraf 34 schreibe vor, dass ein Vorhaben nur zulässig sei, wenn „die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse“ gewahrt blieben.



Die Teilnehmer der Bürgerversammlung haben alle Anträge mit teils großen Mehrheiten verabschiedet.

