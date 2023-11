16,5 statt 38 Stunden: Kritik an Öffnungszeiten des Eissportzentrums West – das sagt die Stadt

Von: Andreas Schwarzbauer

Willi Böckler steht häufig vor den verschlossenen Türen des Eissportzentrums. © Andreas Schwarzbauer

Das Eissportzentrum West hat seine Öffnungszeiten verringert, sehr zum Ärger eines Pasingers. Wie die Stadt diesen Schritt begründet, welche Alternativen es gibt:

Pasing – Regelmäßig ist Willi Böckler früher ins Eissportzentrum an der Agnes-Bernauer-Straße 241 gegangen. Seine Söhne waren mehrmals die Woche dort. Doch damit ist es seit einigen Jahren vorbei. Grund sind die Öffnungszeiten. Der öffentliche Publikumslauf ist nur noch Montag, Mittwoch und Donnerstag zwischen 9.30 und 12.30 Uhr sowie 13.30 und 16 Uhr möglich. „Für mich ist das Eissportzentrum damit im Endeffekt zu, denn ich arbeite unter der Woche“, kritisiert er.

Es sei inzwischen der dritte Winter ohne vernünftige Öffnungszeiten. „Es ist zwar im Vergleich zum Vorjahr etwas besser geworden, aber für die breite Masse ist es immer noch keine Option“, sagt Böckler. Er ist vor kurzem auf eine Tabelle mit den Öffnungszeiten aus dem Jahr 2003 gestoßen. Während das Eissportzentrum heute 16,5 Stunden pro Woche der Allgemeinheit zur Verfügung steht, waren es damals noch 38 Stunden. An vier Abenden hatten die Besucher zwischen 20 und 22 Uhr die Möglichkeit zum Schlittschuhlaufen. Und auch an den Wochenenden war geöffnet. „Der Freitag- und Samstagabend waren bei Jugendlichen sehr beliebt und am Sonntag war Familientag. Bei gutem Wetter war dann immer richtig was los“, erinnert sich Böckler. Die Nachfrage sei in jedem Fall da. Ein Beschluss aus dem Jahr 2021, die Eislaufbahn nur für Schulen und Vereine zu öffnen, stieß auf viel Kritik.

„Sinnvoller Kompromiss“ gefordert

Das zuständige Referat für Bildung und Sport (RBS) verweist auf den hohen Bedarf der Vereine. „Diese benötigen ausschließlich Zeiten nach 17 Uhr für das Training und an den Wochenenden für Spiele, da dort die notwendige Spielstandsanzeige vorhanden ist“, teilt Sprecherin Corinna Kreiler mit. Daher fielen die Abende und Wochenenden im Eissportzentrum München-West für den öffentlichen Eislauf weg. Kreiler verweist stattdessen auf das Eisstadion Ost in Ramersdorf und die Olympia-Eislaufhalle.

Böckler meint dazu: „Ich sehe schon ein, dass die Vereine auch Zeiten brauchen, aber es muss doch ein sinnvoller Kompromiss her.“ Denn die Alternativen seien zu weit weg. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln dorthin mindestens 45 Minuten. „Wenn ich eineinhalb Stunden in Bus, Straßen- oder S-Bahn hocke, wird es unattraktiv.“

Böckler befürchtet: „Vielleicht sind die reduzierten Öffnungszeiten ein Testlauf, das Eisstadion ganz zu schließen.“ Eigentlich wollte die Stadt es durch eine Halle mit zwei Eisflächen ersetzen. Davon war das RBS wieder abgekommen, da dafür zu viele Fremdgrundstücke benötigt würden. Eine Machbarkeitsstudie soll stattdessen den Sanierungsbedarf ermitteln. Die Ergebnisse soll der Stadtrat erhalten, aber: „Ein Zeitpunkt dafür ist derzeit jedoch nicht absehbar“, sagt Kreiler.

